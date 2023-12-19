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Türk basınının acı günü

Gazeteciler Hasan Kılıç ve Bilal Çetin’i kaybettik

HABER MERKEZİ
Türk basınının acı günü

BASIN dünyası, dün peş peşe gelen iki vefat haberi ile sarsıldı. Gazeteci Hasan Kılıç, İstanbul'daki evinde vefat ederken, gazeteci Bilal Çetin de tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu. Hasan Kılıç için, bugün ikindi vakti Üsküdar Şakirin Camisi'nde cenaze namazı kılınacak.

Pek çok gazetede muhabirlik, Ankara temsilciği ve köşe yazarlığı yapan Bilal Çetin, bir dönem Yeni Asır'da da çalışmıştı. 65 yaşındaki Çetin, İstanbul'da bir süredir karaciğer kanseri tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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