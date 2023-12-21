MSB, Tuzla Piyade Okulu’nda yaşanan olayla ilgili açıklama yaptı: O personel geçici olarak görevden uzaklaştırıldı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Tuzla Piyade Okul Komutanlığı'nda yaşanan olayla ilgili açıklama yaptı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ülkemize yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve sınır ötesinde üstlenmiş olduğu tüm görevleri büyük bir azim, kararlılık ve başarıyla yerine getirdiği belirtilen açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu Madde 13'te belirtildiği üzere 'Disiplin: Kanunlara, nizamlara ve amirlere mutlak bir itaat ve astının ve üstünün hukukuna riayet demektir. Askerliğin temeli disiplindir.' Önceliği müesses disiplini muhafaza etmek olan Türk Silahlı Kuvvetlerimizde; temel değerlerini sarsacak, disipline aykırı ve askeri hiyerarşiyi bozan, bozabilecek hiçbir kişi, olay ve duruma müsamaha gösterilmeyeceğinden en ufak bir şüphe duyulmamalıdır" ifadelerine yer verildi.

"Piyade Okul Komutanlığı'nda vuku bulan hadiseye ilişkin disipline aykırı her olay ve durumda olduğu gibi adli soruşturmaya ilave olarak derhal idari soruşturma başlatılmıştır" diye devam eden açıklamada, "Amir hükmü uyarınca olaya sebep veren personel hakkında geçici görevden uzaklaştırma kararı alınmıştır. Bu olayla ilgili olarak kamuoyuna yansıtılan durumun aksine, henüz tesis edilmemiş nihai bir disiplin işlemi bulunmamaktadır. Yüksek disiplin kurulu süreci ve adli soruşturma tamamlayınca kadar bu konuyu farklı noktalara çekmek, eğer bilgisizlikten kaynaklanmıyorsa kamuoyunda olumsuz algı oluşturarak TSK'ya zarar verme amacı taşımaktadır" denildi.