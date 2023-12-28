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Haberler Yaşam Özel ambulansla uyuşturucu taşıdılar

Özel ambulansla uyuşturucu taşıdılar

HABER MERKEZİ
Özel ambulansla uyuşturucu taşıdılar

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, uyuşturucu sevkiyatında kullanılan ambulansta 2 kilogram skunk ele geçirildi, 4 sağlık görevlisi gözaltına alındı. Uyuşturucunun, Muğla'nın Bodrum ilçesine sevk edileceği sırada suçüstü ele geçirildiği belirtildi. Ambulansın tescil kayıtlarında "ambulans hizmetinde kullanılamaz- trafikten men" şerhi bulunduğu ortaya çıktı. Alınan bilgiye göre, Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü İstanbul'a bir ambulansla uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı bilgisine ulaştı. Durdurulan araç içerisinden 2 kilogram skunk türü uyuşturucu madde, 1 ruhsatsız tabanca ve 1 kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Suçüstü yakalanan 4 şüpheli emniyete götürüldü. M.S.H. adli kontrol hükümleri uygulanarak salıverildi. G.C.S.,

O.D. ve M.N. adlı sağlık çalışanları ise tutuklandı.

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