Özel ambulansla uyuşturucu taşıdılar

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, uyuşturucu sevkiyatında kullanılan ambulansta 2 kilogram skunk ele geçirildi, 4 sağlık görevlisi gözaltına alındı. Uyuşturucunun, Muğla'nın Bodrum ilçesine sevk edileceği sırada suçüstü ele geçirildiği belirtildi. Ambulansın tescil kayıtlarında "ambulans hizmetinde kullanılamaz- trafikten men" şerhi bulunduğu ortaya çıktı. Alınan bilgiye göre, Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü İstanbul'a bir ambulansla uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı bilgisine ulaştı. Durdurulan araç içerisinden 2 kilogram skunk türü uyuşturucu madde, 1 ruhsatsız tabanca ve 1 kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Suçüstü yakalanan 4 şüpheli emniyete götürüldü. M.S.H. adli kontrol hükümleri uygulanarak salıverildi. G.C.S.,

O.D. ve M.N. adlı sağlık çalışanları ise tutuklandı.