Son dakika! Malatya’da 4.6 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 12.34'de 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 17.3 kilometre derinliğinde meydana geldi. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Mal ve can kaybı noktasında olumsuz bir duruma ulaşılmadı." dedi.

Kandilli'nin verilerine göre deprem yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldi.Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü de depremin şiddetini 4.6 olarak açıkladı.