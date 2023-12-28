Suç örgütü elebaşı ‘Kafes’e yakalandı

çişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Almanya tarafından çıkartılan INTERPOL kırmızı bülteniyle aranan, organize suç örgütü elebaşı Eric Schroeder'in İstanbul'da yapılan "Kafes-25" Operasyonuyla yakalandığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Eric Schroeder'in İstanbul'da yakalandığını belirterek zehir tacirlerine nefes aldırmayacaklarını, hepsini tek tek kafesin içine koyacaklarını belirtti. Operasyon sonucunda; 41 bin 850 Euro ve 38 bin Türk Lirası, 4 adet Rolex marka kol saati, 5 adet cep telefonu ile 3 adet simkart, şahsa ait farklı isimlerde pasaport ve kimlik kartları ele geçirildi.