  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Yaşam Suç örgütü elebaşı ‘Kafes’e yakalandı

Suç örgütü elebaşı ‘Kafes’e yakalandı

HABER MERKEZİ
Suç örgütü elebaşı ‘Kafes’e yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Almanya tarafından çıkartılan INTERPOL kırmızı bülteniyle aranan, organize suç örgütü elebaşı Eric Schroeder'in İstanbul'da yapılan "Kafes-25" Operasyonuyla yakalandığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Eric Schroeder'in İstanbul'da yakalandığını belirterek zehir tacirlerine nefes aldırmayacaklarını, hepsini tek tek kafesin içine koyacaklarını belirtti. Operasyon sonucunda; 41 bin 850 Euro ve 38 bin Türk Lirası, 4 adet Rolex marka kol saati, 5 adet cep telefonu ile 3 adet simkart, şahsa ait farklı isimlerde pasaport ve kimlik kartları ele geçirildi.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA