2024 yılında boğa burçları için yeni bir dönem başlıyor

2024 yılında Boğa burçlarını yepyeni bir dönem ve yenilikler bekliyor. 25 Mart ve 8 Nisan'daki gök olaylarından etkilenecek olan Boğa burçlarını sınırları zorlayacak mı? İşte astrolog Filiz Özkol'un Boğa burcu üzerine analizleri ve köşe yazısı...

"BOĞALAR İÇİN YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR

Boğaların hayatları ile ilgili yeni bir dönem başlıyor. İçsel enerjileri ve farkındalıkları artıyor. İş hayatınızda yaşadığınız yanlışlıklar artık sona eriyor. Değerinizin anlaşılması için evrenden yardım geliyor. 25 Mart'ta Terazi'de Ay tutulması var. Hedefleriniz sizi yönlendirmeye başlıyor. Daha çok çalışıp, daha çok kazanacaksınız. Birçok değişim sizi bekliyor. Bu yüzden, kararlı olduğunuz konularda meydana gelen değişimler sizi gerebilir. Sosyal çevrelerde dolaşacak ve kendinizi daha iyi hissedeceğiniz alanlarda olmak isteyeceksiniz. 8 Nisan'da Güneş tutulması sayesinde eski insan olmadığınızı fark edeceksiniz.