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Haberler Yaşam 2024 yılında Boğa burçları için yeni bir dönem başlıyor

2024 yılında Boğa burçları için yeni bir dönem başlıyor

Ünlü astrolog Filiz Özkol, Boğa burçlarını 2024 yılında neler beklediğini köşesine taşıdı. 2024 Boğa burcu için olumlu geçecek mi? 2024 yıllık burç yorumlarına göre Boğa burçlarını kariyer ve sağlık konularında neler bekliyor? İşte Boğa burcu kadını ve boğa burcu erkeği aşk hayatında neler yaşayacak? 2024 yıllık Boğa burç yorumları…

HABER MERKEZİ

2024 yılında Boğa burçlarını yepyeni bir dönem ve yenilikler bekliyor. 25 Mart ve 8 Nisan'daki gök olaylarından etkilenecek olan Boğa burçlarını sınırları zorlayacak mı? İşte astrolog Filiz Özkol'un Boğa burcu üzerine analizleri ve köşe yazısı...

"BOĞALAR İÇİN YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR

Boğaların hayatları ile ilgili yeni bir dönem başlıyor. İçsel enerjileri ve farkındalıkları artıyor. İş hayatınızda yaşadığınız yanlışlıklar artık sona eriyor. Değerinizin anlaşılması için evrenden yardım geliyor. 25 Mart'ta Terazi'de Ay tutulması var. Hedefleriniz sizi yönlendirmeye başlıyor. Daha çok çalışıp, daha çok kazanacaksınız. Birçok değişim sizi bekliyor. Bu yüzden, kararlı olduğunuz konularda meydana gelen değişimler sizi gerebilir. Sosyal çevrelerde dolaşacak ve kendinizi daha iyi hissedeceğiniz alanlarda olmak isteyeceksiniz. 8 Nisan'da Güneş tutulması sayesinde eski insan olmadığınızı fark edeceksiniz.

2024 yılında boğa burçları için yeni bir dönem başlıyor

SAĞLAM İLİŞKİLER

Artık ilişkilerinizde bağımlılık konusunda sınavlarınız ve tercihlerinizi kullanmak zorunda kalacağınız şartlar karşınıza çıkacaktır. Bu yıl sağlam ilişkiler peşindesiniz. Ve bunu sağlayacak şartları tercih edecek, daha seçici olacaksınız. 18 Eylül'de Ay tutulması Balık burcunda gerçekleşiyor. Çevrenizle ilgili büyük projelerinizi gerçekleştirmek için elinizde müthiş bir kozmik enerji var. Planlarınızı değiştirmek yerine, evrenin size sunacağı değişimden ne kadar yararlanacağınızı keşfedin ve fırsatları lehinize çevirmeye bakın. Çünkü büyük enerjilerin etkisi sizin isteklerinizin dışında gelişecektir. 2 Eylül'de Güneş tutulması yaşanacak. İyi pozisyondaki dostlarınızın yardımlarını görecek, beklemediğiniz bir şekilde ortaya çıkan özel kişilerden destek alırken, aynı enerjiye ve görüşe sahip olduğunuz kişilerle ortak çalışmalar içinde olacaksınız.

KALICI BAŞARI GELİYOR

Bu yıl sosyal fırsatlarınızı kendiniz yaratacaksınız. Çalışkanlığınızla ve disiplinli yapınızla göz dolduracaksınız. Başarı size geç fakat kalıcı bir şekilde gelecektir. Yılın ilk altı ayı maddi konularda Jüpiter ile Uranüs desteği ve sürprizleri sizinle olacak. Kendinize koyduğunuz sınırlar ve alışık olduğunuz geleneksel kazanç yolları konusunda stratejinizi ve yatırımlarınızı yeniden düzenleyeceksiniz.

Yöntem olarak geride kalmış, eskimiş tarzları bırakacaksınız.

2024 yılında boğa burçları için yeni bir dönem başlıyor

AŞIRI ENERJİYE DİKKAT

Bu yıl uzun soluklu koşuşturmalarınız arasına kısa dinlenme molaları koyabilirsiniz. Kendinize olumlu uğraşılar bulabilir ve zihninizi dinlendirebilirsiniz. Ailenizin sağlığı ile ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. Aşırı enerjinin size vereceği zararları unutmamalı ve cinsel yaşamınızda dengeyi korumalısınız. Katılacağınız grup yemeklerinde kontrolü elden bırakmayın. Yolculuklarda dikkatli olmalı ve kazalara karşı temkinli hareket etmelisiniz. Uykunuza dikkat edin ve küçük kazalara karşı tedbirli olun. Hayal kurmaktan vazgeçin ve gerçekçi yönlerinizi ön plana çıkarın. Yardımlaşma duygunuz yoğun olacaktır. Olaylara sevgi ve hoşgörü boyutlarında baktığınız için, bazen yalnızlıkla karışık 'anlaşılamadığınız' duygularına kapılmanız sizi olumsuz etkileyecektir. Kadınların rahim ve yumurtalık kontrolünden geçmelerinde fayda var. Venüs; böbreklerinizi, cinsel organlarınızı korumanızı öneriyor."

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