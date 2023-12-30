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Haberler Yaşam Başak burçları 2024'te her şeyi kafanıza takmayın

Başak burçları 2024'te her şeyi kafanıza takmayın

Başak burçlarının kariyer ve iş anlamında fırsatlarla karşılaşacağını belirten ünlü astrolog Filiz Özkol, 2024 yılında Başak burçlarının sezgisel yeteneklerinin arttığını da ekledi. Peki başak burcu 2024'ten beklediği sürprizlerin karşılığını alacak mı? 2024 yılı Başak burçlarına neler sunacak? İşte Başak burcu 2024 yıllık yorumları…

HABER MERKEZİ

Kuruntulu ve gelenekselci bir yapıda olan Başak burcu 2024'te her şeyi kafasına takmamalı. Sağlık gezegeni Utanüs olan Başak burcu, hastanelerde kendisi gibi başak kişilerine rastlayabilir. Peki Başak burcu sağlık ve kariyer gibi konularda neler bekliyor? İşte astrolog Filiz Özkol'un Başak burcu üzerine analizleri ve köşe yazısı...

"BAŞAKLARIN İŞ FIRSATLARI ARTIYOR

Bu yıl karşılaştığınız kişilere dikkat etmelisiniz. Sizden, kariyer olarak oldukça güçlü ve üstün durumda olmalarından etkileneceksiniz.

Bazıları, etkilenmeye neden olacak birçok parametreye sahip oldukları için, daha olgun kişilerle gönül ilişkilerine girecekler. Yönetici ruhu taşıyan insanlar size daha fazla güven verecek. Birçok iş fırsatı yaratacak ve gelecekle ilgili kaygılarınızı bu şekilde törpüleyeceksiniz. 25 Mart'taki Ay tutulması Terazi burcunda gerçekleşiyor.

Öğrencilik döneminden öğretmenliğe terfi ederken, geçiş döneminin sancılarını hafifletmek için kozmik destek gelecektir. Sezgisel yetenekleriniz daha da artıyor.

Birçoğunuz maddi konulardaki başarınızı çevresel faktörlerle birleştirecek, ortak işbirliği içine gireceksiniz. Kararlı ve istikrarlı olacaksınız.

Başak burçları 2024’te her şeyi kafanıza takmayın

HER ŞEYİ KAFANIZA TAKMAYIN

Başak Burcu insanları çalışkan ve pratik kişilerdir. Kuruntulu ve geleneksel yapıları yüzünden her şeyi kafalarına fazla takarlar ve kendilerini her hastalığa aday görürler.

Doktorlarda ve hastanelerde en çok "Başak" kişilerine rastlarsınız. Mızmız ve kaprisli yapıları çevresindeki herkesi canından bezdirebilir. Kolay inanmadıkları için de sürekli doktor değiştirirler. Pratik zekaları ve yöntemci yapıları sağlık koşullarına çabuk uyum sağlamalarını sağlar. Eğer doktorlar onlara iyileştirme yöntemlerini açıklarlarsa anlayışlı ve uyumlu bir hasta olurlar. Kalbiniz ve kan dolaşımınız sorun yaratabilir. Dişler, dizler, kemikler bu ayın dikkat edilmesi gereken organlarınız.

Başak burçları 2024’te her şeyi kafanıza takmayın

CİLDİNİZE ÖZEN GÖSTERMELİSİNİZ

Ayrıca cildinize özen göstermeli ve ayak bileklerinizi korumalısınız. Uyku düzeniniz önemli. Çok çalışıyorsunuz, dinlenmeye özen göstermelisiniz. Beraber olduğunuz kişilerin zihinsel aktivitelerine dikkat ederek, kontrollü davranmaya gayret edin, sinirli ve agresif davranışlardan sakının. Ayaklarınız ve iskelet sisteminizi korumalısınız. Sağlık gezegeniniz Uranüs ruhsal evinizde ilerliyor. Yeni keşifler ve seyahatler sizi bekliyor. Enerjinizi sporla dengeleyebilirsiniz."

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