Başak burçları 2024’te her şeyi kafanıza takmayın

Kuruntulu ve gelenekselci bir yapıda olan Başak burcu 2024'te her şeyi kafasına takmamalı. Sağlık gezegeni Utanüs olan Başak burcu, hastanelerde kendisi gibi başak kişilerine rastlayabilir. Peki Başak burcu sağlık ve kariyer gibi konularda neler bekliyor? İşte astrolog Filiz Özkol'un Başak burcu üzerine analizleri ve köşe yazısı...

"BAŞAKLARIN İŞ FIRSATLARI ARTIYOR

Bu yıl karşılaştığınız kişilere dikkat etmelisiniz. Sizden, kariyer olarak oldukça güçlü ve üstün durumda olmalarından etkileneceksiniz.

Bazıları, etkilenmeye neden olacak birçok parametreye sahip oldukları için, daha olgun kişilerle gönül ilişkilerine girecekler. Yönetici ruhu taşıyan insanlar size daha fazla güven verecek. Birçok iş fırsatı yaratacak ve gelecekle ilgili kaygılarınızı bu şekilde törpüleyeceksiniz. 25 Mart'taki Ay tutulması Terazi burcunda gerçekleşiyor.

Öğrencilik döneminden öğretmenliğe terfi ederken, geçiş döneminin sancılarını hafifletmek için kozmik destek gelecektir. Sezgisel yetenekleriniz daha da artıyor.

Birçoğunuz maddi konulardaki başarınızı çevresel faktörlerle birleştirecek, ortak işbirliği içine gireceksiniz. Kararlı ve istikrarlı olacaksınız.