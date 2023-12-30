İkizler 2024’te fırsatları kullanacak, risklerden korkmayacak!

İkizler burcu 2023'te hiçbir şeyden korkmamayı öğrendi. 26 Mayıs'tan sonra kişisel evleri Jüpiterde olacak olan İkizler burcu eline geçen fırsatlarla şanslarının döndüklerini anlayacak. İşte astrolog Filiz Özkol'un İkizler burcu üzerine analizleri ve köşe yazısı...
"İKİZLER HİÇBİR SEYDEN KORKMAMAYI ÖGRENDİ
Risklerden korkmamayı öğrendiniz artık. Köklü kararlar alacaksınız. İşinizle ilgili konularda tatlı dilli ve politik davranmanın avantajlarını göreceksiniz. Oldukça başarılısınız. Satürn ve Neptün kariyer evinizde destek vermeye devam ediyor.
Yılın ilk yarısı bilinçaltı evinizdeki Jüpiter ve Uranüs, ilginç fikirlerle karşınıza çıkacak.
Başarılı çalışmalara imza atarak, işinizde manevi tatmin sağlayacaksınız.
FIRSATLARI KULLANIYORSUNUZ
Seçim hakkınızı istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. 26 Mayıs'tan sonra Jüpiter kişisel evinizden muhteşem bir enerji verecek.
Bolluk ve bereket konusunda evrenden destek var. 25 Mart ve 8 Nisan tutulmaları aşk ve yaşam evinize müthiş şns veriyor. Sürpriz aşklara hazırlanın. Farkında olmadan çok şeyin üstesinden geldiniz. Artık kendinizle övünebilirsiniz. Güçlü enerjinizle ortaya çıkabilirsiniz. Başkalarına zor gelen olaylar sizin için çocuk oyuncağı oluyor. Felsefi tavırlarınız da her konuda size yardımcı artık. Hiçbir şeyden korkmuyorsunuz.