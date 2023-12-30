İkizler 2024’te fırsatları kullanacak, risklerden korkmayacak!

AİLE BAĞLARINIZ GÜÇLENİYOR

Sağduyu ve sorumluluk duygunuz artıyor. Bu yıl yaşayacağınız tutulmalardan başarılı çıkmak için fırsatları lehinize kullanacaksınız. Başlattığınız savaşlardan galip çıkmayı hedeflerken, ipi hiç kimselere bırakmak istemiyorsunuz. Üst seviyelerde bir yaşama hazır mısınız? Önünüze çok güzel ve ilginç fırsatlar çıkacak. 18 Eylül'de kariyer evinizde yaşayacağınız tutulma, size farklı bir bakış açısı getirecek. Fikirlerinizi benimsemeyen ve size destek vermeyen kişileri yaşantınızdan uzaklaştırabilirsiniz. 2 Ekim'deki tutulma, ilişkilerinizi gözden geçirmek için bir fırsat.

Borçlarınızı çok daha kolay ödeyeceksiniz. Gizli tasarruflarınız artacak, geçmişten kalan alacaklarınızı tahsil edebilirsiniz. Ailenizle ilgili olayları önemseyeceksiniz. Onlarla bütünleşmek ve zamanınızın birçoğunu onlarla paylaşmak istiyorsunuz.

Olayların farklı boyut kazanmasından memnun olmalısınız. Ailenizi korumanız gereken konuların gündeme gelmesiyle birtakım yeni olaylar da beraberinde gelecektir. Yaşamdan ne beklediğinizi sorgulayarak, isteklerinizin yön değiştirmesine izin vermelisiniz. Bilinçaltınızda bastırdığınız duyguların açığa çıkmasıyla yaşantınızda değişen koşuları yeniden değerlendirmeniz gerekecektir. Aktif ve hızlı düşüneceksiniz. Hızlı hareket ederek çalışma yaşantınızda müthiş bir performans sergileyeceksiniz. Düzen ve sistem sizin için önemli olacaktır.