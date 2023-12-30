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Haberler Yaşam İkizler 2024’te fırsatları kullanacak, risklerden korkmayacak!

İkizler 2024’te fırsatları kullanacak, risklerden korkmayacak!

İkizler burcu, 2024 yılında aşk, aile, kariyer, para gibi konularda nelerle karşılaşacak? Uzman astrolog Filiz Özkol, İkizler burcunun karşısına çıkacak fırsatları değerlendireceğini belirtti. Peki, İkizler burcu 2024'teki gök olaylarından ne kadar etkilenecek? İkizler burcu, 2024 yılında sürpriz aşkıyla mı karşılaşacak? İşte İkizler burcu 2024 yıllık burç yorumları

HABER MERKEZİ

İkizler burcu 2023'te hiçbir şeyden korkmamayı öğrendi. 26 Mayıs'tan sonra kişisel evleri Jüpiterde olacak olan İkizler burcu eline geçen fırsatlarla şanslarının döndüklerini anlayacak. İşte astrolog Filiz Özkol'un İkizler burcu üzerine analizleri ve köşe yazısı...

"İKİZLER HİÇBİR SEYDEN KORKMAMAYI ÖGRENDİ

Risklerden korkmamayı öğrendiniz artık. Köklü kararlar alacaksınız. İşinizle ilgili konularda tatlı dilli ve politik davranmanın avantajlarını göreceksiniz. Oldukça başarılısınız. Satürn ve Neptün kariyer evinizde destek vermeye devam ediyor.

Yılın ilk yarısı bilinçaltı evinizdeki Jüpiter ve Uranüs, ilginç fikirlerle karşınıza çıkacak.

Başarılı çalışmalara imza atarak, işinizde manevi tatmin sağlayacaksınız.

FIRSATLARI KULLANIYORSUNUZ

Seçim hakkınızı istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. 26 Mayıs'tan sonra Jüpiter kişisel evinizden muhteşem bir enerji verecek.

Bolluk ve bereket konusunda evrenden destek var. 25 Mart ve 8 Nisan tutulmaları aşk ve yaşam evinize müthiş şns veriyor. Sürpriz aşklara hazırlanın. Farkında olmadan çok şeyin üstesinden geldiniz. Artık kendinizle övünebilirsiniz. Güçlü enerjinizle ortaya çıkabilirsiniz. Başkalarına zor gelen olaylar sizin için çocuk oyuncağı oluyor. Felsefi tavırlarınız da her konuda size yardımcı artık. Hiçbir şeyden korkmuyorsunuz.

İkizler 2024’te fırsatları kullanacak, risklerden korkmayacak!

AİLE BAĞLARINIZ GÜÇLENİYOR

Sağduyu ve sorumluluk duygunuz artıyor. Bu yıl yaşayacağınız tutulmalardan başarılı çıkmak için fırsatları lehinize kullanacaksınız. Başlattığınız savaşlardan galip çıkmayı hedeflerken, ipi hiç kimselere bırakmak istemiyorsunuz. Üst seviyelerde bir yaşama hazır mısınız? Önünüze çok güzel ve ilginç fırsatlar çıkacak. 18 Eylül'de kariyer evinizde yaşayacağınız tutulma, size farklı bir bakış açısı getirecek. Fikirlerinizi benimsemeyen ve size destek vermeyen kişileri yaşantınızdan uzaklaştırabilirsiniz. 2 Ekim'deki tutulma, ilişkilerinizi gözden geçirmek için bir fırsat.

Borçlarınızı çok daha kolay ödeyeceksiniz. Gizli tasarruflarınız artacak, geçmişten kalan alacaklarınızı tahsil edebilirsiniz. Ailenizle ilgili olayları önemseyeceksiniz. Onlarla bütünleşmek ve zamanınızın birçoğunu onlarla paylaşmak istiyorsunuz.

Olayların farklı boyut kazanmasından memnun olmalısınız. Ailenizi korumanız gereken konuların gündeme gelmesiyle birtakım yeni olaylar da beraberinde gelecektir. Yaşamdan ne beklediğinizi sorgulayarak, isteklerinizin yön değiştirmesine izin vermelisiniz. Bilinçaltınızda bastırdığınız duyguların açığa çıkmasıyla yaşantınızda değişen koşuları yeniden değerlendirmeniz gerekecektir. Aktif ve hızlı düşüneceksiniz. Hızlı hareket ederek çalışma yaşantınızda müthiş bir performans sergileyeceksiniz. Düzen ve sistem sizin için önemli olacaktır.

İkizler 2024’te fırsatları kullanacak, risklerden korkmayacak!

AKCİĞERLERE DİKKAT EDİN

İkizler Burcu, "Merkür" etkisinde olduğu için; sinir sistemi, omuzlar, kol ve bacaklar dış etkenlerden çok çabuk etkilenir. İkizler; aynı zaman da akciğerleri yönettiğinden, soğuk algınlığına ve bronşite çok yatkındır.

Genelde huzursuz ve sinirli kişilerdir. Yeni bir başlangıç ve yeni bir yaşam tarzı planlıyorsanız, bu yılı iyi kullanmalısınız.

Kilo vermeye ve düzenli egzersiz yapmaya başlamalısınız. Güçlü bir enerjiye sahipsiniz ve bu özelliğinizi istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Bu arada evcil ev hayvan beslemeye başlayabilirsiniz. Eski alışkanlıklarınızı bırakmanın tam zamanı. Ruhani taraflarınız güçleniyor."

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