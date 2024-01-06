Servis aracını Ankara’ya gitmek için kaçırmış

Kadıköy, Zühtüpaşa Mahallesi, Özalp sokakta dün sabah saatlerinde Tuzla'da bulunan özel bir okula ait servis aracı bir sitenin önünden öğrenci aldıktan sonra kimliği meçhul bir kişi tarafından kaçırılmıştı. Yaya olarak aracın yanına yaklaşan ve aracın arka lastiğinde bir sorun olduğunu söyleyerek şoförü araçtan indiren şüpheli daha sonra direksiyona geçerek içindeki çocuklarla birlikte aracı kaçırmıştı. Şüpheli bir süre sonra serviste bulunan öğrenciler ile hostesi "Sizinle bir işim yok. Bana acil araba lazım." diyerek araçtan indirmişti.

SUÇ MAKİNASI ÇIKTI

Olayın duyulmasının ardından polis alarma geçerken, gasp edilen servis minibüsü Pendik Dumlupınar Mahallesi'nde terk edilmiş olarak bulunmuştu. Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerinden yola çıkarak şüphelinin kimliğini kısa sürede tespit etti. Şüphelinin 34 yaşındaki Tolga N. olduğunu belirleyen polis onu her yerde aramaya başladı. Şüphelinin daha önceden 13 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Şüphelinin işlediği suçlar arasında mala zarar vermek, Açıktan hırsızlık, İş yerinden hırsızlık, Otodan hırsızlık, Uyuşturucu madde bulundurmak olduğu tespit edildi. Şüphelinin bekar olduğu ve herhangi bir işinin de olmadığı belirlendi.

KORUMA POLİSLERİ DURDURUNCA GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Gasp Büro Amirliği ekipleri şüpheliyi yakalamak için tespit ettiği adreslere eş zamanlı baskınlar yaparken, Ankara'dan gelen bir haber aramaların yönünü buraya kaydırdı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesinin önüne gelen bir kişinin içeri girmek istediği, Cumhurbaşkanlığı korumaları tarafından durdurduğu öğrenildi. Şüphelinin neden geldiği yönündeki sorulara çelişkili ifadeler vermesi üzerine korumalar tarafından uzaklaştırılmaya çalışıldığı sırada "Ben buraya gelmek için okul servisi kaçırdım. Benim üzerimde çip var, çip taktılar bana" dediği belirlendi. Bu gelişme üzerine gelen şüphelinin, İstanbul'da servis kaçırdığı iddiasıyla aranan şüpheli olduğu tespit edilerek Ankara Çiftlik polis merkezinde gözaltına alındığı ardından İstanbul'dan gelen Gasp Büro Amirliği dedektifleri tarafından teslim edildiği öğrenildi.

ARAÇLA ANKARA'YA GİTMEK İSTEMİŞ

Şüphelinin kaçırdığı araçla Ankara'ya gidemeyeceğini anlayınca Pendik'te bıraktıktan sonra Marmaray ile Gebze'ye oradan bir araçla Kocaeli'ne gidip bir arkadaşından borç aldığı tespit edildi. O parayla otobüse binip Ankara'ya gittiği öğrenildi.

SERVİSTEKİ PANİK ANLARI KAMERADA

Öte yandan olayla ilgili kaçırılan servis aracı içindeki görüntülerde ortaya çıktı. Görüntülerde şüphelinin araca biner binmez hareket etmeye başladığı, sizinle işim yok dediği duyuluyor.