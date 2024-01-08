İETT otobüsü direğe çarptı: 8 kişi hastanelik

İSTANBUL Esenyurt'ta, İETT otobüsünün yön levhası direğine çarpması sonucu yaralanan şoför ile araçtaki 7 yolcu hastaneye kaldırıldı. D-100 kara yolu Edirne istikametine seyir halinde olan "HT29" hat numaralı Recep K. idaresindeki 34 KT 9712 plakalı İETT otobüsü, yan yol Esenyurt mevkisinde refüjdeki yön tabelasının direğine çarptı. Kaza nedeniyle otobüsün şoförü araçta sıkışırken 7 yolcu da yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Otobüs şoförü itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yaralanan yolcular ile şoför, hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yan yol ile ana yolda trafik birer şeritten kontrollü olarak verildi.