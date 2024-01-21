Cezalı antrenörden cansız mankenli motivasyon

BURDUR'DA Basketbol Antrenörü Mevlüt Gezer, maça çıkmama cezası alınca oyuncularına moral olsun diye kendi maketini saha kenarına koydu. Maketin saha kenarında durmasına izin verilmeyince bu sefer tribünden destekledi. Antrenörün bu hareketi taraftardan ilgi görürken, görenleri gülümsetti.

Burdur'da basketbol antrenörlüğü yapan Mevlüt Gezer geçen sene MAKÜ Gençlik ve Spor Kulübü ile Bahçeşehir Gençlik ve Spor Kulübü arasında oynanan maçın ardından kupa töreninde karşı takım antrenörü tarafından kendisine küfür edildiği gerekçesiyle dava açtı. Dava sonucunda her iki antrenöre de 1 yıl maça çıkmama cezası verildi. Cezasından dolayı maçlara katılamayan antrenör Mevlüt Gezer'in iki takım arasında oynanan bu seneki maçta oyuncularına moral olması için bulduğu yöntem herkesi şaşkına çevirdi.

'MORAL OLSUN DİYE YAPTIRDIM'

MEVLÜT Gezer MAKÜ G.S.K. - Bahçeşehir G.S.K. U-16 açılış maçında cansız bir mankene maçlara çıktığı kıyafeti giydirip, yüzüne fotoğrafını koyduğu mankeni sporcularına moral olsun diye saha kenarına koydu. Yetkililer tarafından mankenin sahada durmasına izin verilmeyince makete taraftarlar sahip çıkarak yanlarına aldı. Antrenör Mevlüt Gezer, "Oyuncularım motive olsun diye böyle bir şey yapma kararı aldık. Çünkü saha kenarında beni göremeyecekler. En azından beni andıran bu maketi görmeleri benim için daha anlamlı oldu. İnşallah çocuklarım başarılı olacaklar" dedi.