Tam bir vitamin deposu! Turşu suyunun öyle bir faydası var ki...

TURŞU SUYUNUN FAYDALARI

Turşu ve turşu suyu bağışıklığın güçlenmesinde önemli rol oynamaktadır. Bunları tüketerek hastalıklara karşı koyabilirsiniz. Turşu suyu balla tüketildiği zaman adeta bir şifa deposu haline geliyor. Bu karışım hem balgam sorununa hem de mide sorunlarına fayda sağlıyor.