  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Yaşam Tam bir vitamin deposu! Turşu suyunun öyle bir faydası var ki...

Tam bir vitamin deposu! Turşu suyunun öyle bir faydası var ki...

Özellikle kışın sofraların vazgeçilmezlerinden olan turşu lezzeti ile damaklarda enfes bir tat bırakıyor. Tam bir vitamin deposu olan turşu suyu ise sağlık açısından oldukça faydalı. İşte turşu suyunun bilinmeyen faydaları...

HABER MERKEZİ
Tam bir vitamin deposu! Turşu suyunun öyle bir faydası var ki...

Turşu suyu keskin bir tada sahip. Bununla beraber kan şekerindeki ani yükselmelere de iyi geliyor. Peki turşu suyunun faydaları neler? İşte yanıtı...

Tam bir vitamin deposu! Turşu suyunun öyle bir faydası var ki...

TURŞU SUYUNUN FAYDALARI

Turşu ve turşu suyu bağışıklığın güçlenmesinde önemli rol oynamaktadır. Bunları tüketerek hastalıklara karşı koyabilirsiniz. Turşu suyu balla tüketildiği zaman adeta bir şifa deposu haline geliyor. Bu karışım hem balgam sorununa hem de mide sorunlarına fayda sağlıyor.

Tam bir vitamin deposu! Turşu suyunun öyle bir faydası var ki...

Turşu suyu düzenli aralıklarla tüketildiği taktirde kasların güçlenmesine yardımcı olmaktadır. Turşu suyu vücutta meydana gelen sıvı kaybını önleyerek böbrek üstü bezlerin daha sağlıklı çalışmasını sağlar. Turşu suyu içinde bulunan sirke sebebiyle kan şekerinde oluşan ani yükselmeleri ve düşmeleri önlemektedir.

Tam bir vitamin deposu! Turşu suyunun öyle bir faydası var ki...

Fermente edilen turşu bağırsaklarda bulunan iyi bakterilerin büyümesine ve sağlıklı kalmasına yardımcı oluyor.

Dikkat: Gut rahatsızlığı olanlar tüketmemeye dikkat etmelidir. Aksi halde içerdiği asit miktarı ile zarar verebilir.

Mide rahatsızlıkları olan kişiler tarafından da yoğun tüketilmesi önerilmemektedir.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA