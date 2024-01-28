Meteoroloji’den Ege’ye kar uyarısı! 28 Ocak Pazar hava durumu...

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin aralık karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

DENİZLİ °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri hafif kar yağışlı

İZMİR °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

KÜTAHYA °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı

MUĞLA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu