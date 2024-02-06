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Haberler Yaşam Ailenizin kaçıncı çocuğusunuz? İlk, orta, son çocuk kişiliğinizi öyle bir etkiliyor ki...

Ailenizin kaçıncı çocuğusunuz? İlk, orta, son çocuk kişiliğinizi öyle bir etkiliyor ki...

Yapılan bazı araştırmalara göre ailenizdeki doğum sırası kişiliği etkileyebiliyor. Psikologlara göre kişiliğinizi şekillendiren hangi gün doğduğunuz değil, doğum sıranızdır. Peki siz ilk, ortanca, son veya tek çocuk musunuz? İşte haberin detayları...

Ailenizin kaçıncı çocuğusunuz? İlk, orta, son çocuk kişiliğinizi öyle bir etkiliyor ki...

Yapılan bazı araştırmalar ve psikologların yorumları, bir ailede; ilk, ortanca, son veya tek çocuk olmanın, kişilik özelliklerinde belirleyici rol oynadığını ortaya koyuyor.

Ailenizin kaçıncı çocuğusunuz? İlk, orta, son çocuk kişiliğinizi öyle bir etkiliyor ki...

İLK DOĞAN ÇOCUK

ilk doğan çocuk, ebeveynlerine nasıl ebeveyn olacağını öğretir, yani ebeveynlik tarzlarında çok fazla deneme yanılma kullanacakları anlamına gelir. Yeni ebeveynler, kuralları uygularken genellikle daha katı olacaklarından dolayı bazı uzmanlar, bu durumun ilk doğan çocuğun mükemmeliyetçi olmasına neden olabileceğini söylüyor. Genellikle ebeveynlerini memnun etmeye istekli olurlar ve çabuk olgunlaşma eğilimindedirler.

Ailenizin kaçıncı çocuğusunuz? İlk, orta, son çocuk kişiliğinizi öyle bir etkiliyor ki...

İlk doğanların bazı özellikleri şunlardır:

Güvenilir

Vicdanlı

Yapılandırılmış

Tedbirli

Kontrolcü

Başarılı

Ailenizin kaçıncı çocuğusunuz? İlk, orta, son çocuk kişiliğinizi öyle bir etkiliyor ki...

Philadelphia'daki Temple Üniversitesi'nden kişilik ve insan gelişimi üzerine araştırmalar yapan psikolog Frank Farley, "Birçok ebeveyn ilk doğan çocuklarına bir şeyler açıklamaya daha fazla zaman harcıyor. Bu bölünmemiş dikkatin, ilk doğanların neden aşırı başarılı olma eğiliminde olduklarıyla çok ilgisi olabilir." diye açıklıyor.

Ailenizin kaçıncı çocuğusunuz? İlk, orta, son çocuk kişiliğinizi öyle bir etkiliyor ki...

İlk doğanlar, IQ testlerinde daha yüksek puan alma eğilimindedir. Bu yüksek başarı derecesi onları mükemmeliyetçiliğe sürükleyebilir. Ayrıca ebeveynler, ilk doğanlara evde çok fazla sorumluluk verdikleri için -küçük kardeşlere göz kulak gibi- sorumluluğu üstlenmekte hızlı olabilirler ve bu durum, mükemmel olma baskısını hisseden çocuğu aşırı strese sokabilir.

Ailenizin kaçıncı çocuğusunuz? İlk, orta, son çocuk kişiliğinizi öyle bir etkiliyor ki...

ORTANCA ÇOCUK

İkinci çocuk doğduğunda ebeveynler daha önceki tecrübelerinden dolayı onları daha az demir yumrukla büyütebilirler. Ayrıca ortanca çocuk, büyük kardeşlere ve küçük kardeşlere kıyasla gördükleri ilgi eksikliği nedeniyle genellikle insanları memnun eder.

Ortanca çocukların genel özellikleri:

İnsanları memnun etmeye çalışan

Biraz asi

Arkadaş canlısı

Sosyal kelebek

Barışçıl

Ailenizin kaçıncı çocuğusunuz? İlk, orta, son çocuk kişiliğinizi öyle bir etkiliyor ki...

Ortanca çocuklar, akışa ayak uyduran tipler olma eğilimindedir. Bunun nedeni, küçük bir kardeş doğduğunda herkesle "uyum sağlamak" için sürekli olarak nasıl pazarlık yapacaklarını ve uzlaşmayı öğrenmeleri gerektiğidir.

Ailenizin kaçıncı çocuğusunuz? İlk, orta, son çocuk kişiliğinizi öyle bir etkiliyor ki...

20 yılı aşkın süredir çocuk ve aile terapisti olan Meri Wallace, "Ortanca çocuk sıklıkla kendini dışlanmış hissediyor ve 'Ben en yaşlısı değilim. Ben en küçüğü değilim. Ben kimim?' duygusuna kapılıyor." diyor. Ebeveynlerin ilgisi genellikle ailenin sevilen ilk çocuğuna veya bebeğine odaklandığından bir tür hiyerarşik bocalama yaşarlar.

EN KÜÇÜK ÇOCUK

Ailenin en küçük çocuğu en özgür ruhlu olma eğilimindedir. Bunun nedeni muhtemelen ebeveynlerinin, büyük kardeşlerine göre çok daha rahat bir ebeveynlik tarzını benimsemiş olmalarıdır. Ayrıca doktor Sulloway'in araştırmasına göre, en küçük çocuklar kişilik testlerinde "geçimlilik" açısından ilk doğanlara göre daha yüksek puan alma eğilimindedir.

Ailenizin kaçıncı çocuğusunuz? İlk, orta, son çocuk kişiliğinizi öyle bir etkiliyor ki...

En küçük çocuğun bazı kişilik özellikleri şunlar olabilir:

Eğlenceyi seven

Açık

Manipülatif

Dışa dönük

İlgi isteyen

Benmerkezci

Bazı psikologlara göre son doğanlar, her zaman en güçlü ya da en zeki olanlar olmuyor, dolayısıyla dikkatleri başka şekillerde çekiyorlar. Sosyal ve alışılmadık deneyimlere daha açık olma eğiliminde olabilirler, ayrıca fiziksel risklere kardeşlerine göre daha açık olabilirler. Ek olarak en küçük çocuklar bazen yaptıkları hiçbir şeyin önemli olmadığını hissedebilirler.

Ailenizin kaçıncı çocuğusunuz? İlk, orta, son çocuk kişiliğinizi öyle bir etkiliyor ki...

TEK ÇOCUK

Tek çocuklar benzersiz bir konumdadır. Tüm yaşamları boyunca ebeveynlerinin dikkatini ve kaynaklarını yalnızca onlar karşılar. Bu, ebeveynlerinin tüm desteğinin (ve beklentilerinin) onların omuzlarında olduğu anlamına gelir. Bu durum hem iyi hem de kötü bir şey olabilir.

Tek çocukların kişilik özellikleri şunlar olabilir:

Yaşlarına göre olgun

Mükemmeliyetçi

Vicdanlı

Gayretli

Lider

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