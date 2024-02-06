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Haberler Yaşam Müzisyen gence tekmeli saldırı

Müzisyen gence tekmeli saldırı

Umut Emre Aytekin, iki kişinin saldırısına uğrayarak can verdi.

HABER MERKEZİ
Müzisyen gence tekmeli saldırı

İSTANBUL'DA nişanlısıyla birlikte bir restorana giden müzisyen Umut Emre Aytekin (36) ile iki kişi arasında tartışma çıktı. İki kişinin tekme tokat saldırdığı Aytekin, hayatını kaybetti. Olay, dün sabah saatlerinde meydana geldi.

Müzisyen Aytekin (36), kahve içmek için nişanlısı ile birlikte restorana gitti. Kafede oturdukları sırada Aytekin ile Ceyhun T. ve Hayrettin Ö. arasında tartışma çıktı. Aytekin, kasaya yöneldiği sırada saldırıya uğradı. Saldırganlar tutuklanırken müzisyen Aytekin de toprağa verildi.

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