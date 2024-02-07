Enkaz altında da annelik ağır bastı

MALATYA'DA, yıkılan evlerinin altında kalan eşini kaybeden, 9 aylık bebeğiyle 16 saat sonra kurtarılan Ebru Birişik, enkaz altında bebeğini "kırmızı balık" şarkısı söyleyerek sakinleştirdiğini söyledi. Enkaz altındayken yaşadıklarını bir an olsun unutamayan Birişik, depremden 16 saat sonra AFAD ekiplerince kurtarıldı.

PROTEZ BACAK İSTİYOR

Binanın kolonu altında kalan sağ bacağı ampute edilen Birişik, yaşama tutunmaya çalışıyor. Birişik, hastanede olduğu için çok sık görüşemediği kızının elinden tutup yürüyeceği günün hayalini kuruyor.

Birişik, hastanede sağ bacağının ampute edildiğini dile getirerek şunları kaydetti: "Hayata tutunmak istiyorum bunun için de bana gerekli olan şey şu an sadece protez. Çektiğim acıların gerçekten haddi hesabı yok bugüne kadar. Her şey kızım için, sonuçta 1,5 yaşında ve bana ihtiyacı var. Kızımın şu anda babası yok ama ben bir annesi olarak varken yok olmak istemiyorum. Ayağa kalkıp kızımın elini tutmak istiyorum."