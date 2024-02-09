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Anne ve babasını vurup kardeşinin boğazını kesti

HABER MERKEZİ
Anne ve babasını vurup kardeşinin boğazını kesti

BURSA'DA, babası S.Y.(64) ile tartışan Abdulsamet Y. (29) ailesini katletti. 7 yaşındaki oğluyla ailesinin Osmangazi'deki evine gelen Abdulsamet Y. ile babası S.Y. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Bu sırada Abdulsamet Y., yatak odasından aldığı pompalı tüfekle salonda bulunan aile fertlerinin üzerine ateş açarak, önce babası S.Y.'yi ardından da annesi Z.Y. (69) ile kardeşi M.Y'yi (25), vurdu.

Çeşitli yerlerinden vurulan anne Z.Y. ile baba S.Y. olay yerinde hayatını kaybederken, yaralı kurtulan M.Y. evden kaçmaya çalıştı.

Bu sırada, mutfaktan ekmek bıçağı alan Abdulsamet Y., 7 yaşındaki oğlunun gözü önünde kardeşinin boğazını keserek öldürdü.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri katili gözaltına aldı.

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