Dünden kalan pilavı ısıtırken dikkat! Zehirlenmeye neden olabilir

ZEHİRLENMEYE NEDEN OLABİLİR

Toprakta ve besinlerde bulunabilen bu bakterinin bazı türleri gıda kaynaklı hastalıklara ve en kötüsü besin zehirlenmesine yol açıyor. Pişirme esnasında ölmeyen bu bakteri oda sıcaklığında bekletildiğinde gelişmeye ve üremeye başlıyor.

Pilavda bulunan su ve diğer maddeler de bakterinin gelişmesine uygun ortamı sağlıyor. Gelişen bu bakteriler sıcağa dayanıklı toksin oluşturuyor. Bu toksinler ise mide bulantısına, ishale ve zehirlenmeye yol açıyor.