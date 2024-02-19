Dünden kalan pilavı ısıtırken dikkat! Zehirlenmeye neden olabilir

Fazla yaptığınız ve ertesi güne kalan pilavı tüketirken aman dikkat! Uzmanların açıklamasına göre kalan pilavı tekrardan ısıtmak beraberinde zehirlenmeleri de getirebiliyor. Kuzey Carolina Üniversitesi Gıda Güvenliği Uzmanı Benjamin Chapman bir araştırma yaptı ve pirinç ile ilgili inanılmaz bilgilere ulaştı. Araştırmaya göre pirinci pişirdiğinizde pirinçte bulunan bacillus cereus mikrobu ölmeyebiliyor.
ZEHİRLENMEYE NEDEN OLABİLİR
Toprakta ve besinlerde bulunabilen bu bakterinin bazı türleri gıda kaynaklı hastalıklara ve en kötüsü besin zehirlenmesine yol açıyor. Pişirme esnasında ölmeyen bu bakteri oda sıcaklığında bekletildiğinde gelişmeye ve üremeye başlıyor.
Pilavda bulunan su ve diğer maddeler de bakterinin gelişmesine uygun ortamı sağlıyor. Gelişen bu bakteriler sıcağa dayanıklı toksin oluşturuyor. Bu toksinler ise mide bulantısına, ishale ve zehirlenmeye yol açıyor.
MUTLAKA BUZDOLABINDA BEKLETİN
Eğer artan kalan pilavı ısıtıp tekrar tüketecekseniz bunu doğru yöntemle yapmanız şart. Kalan pilavı olabildiğince çabuk soğutmalı ve buzdolabına kaldırmalısınız. Unutmayın, pilav pişirildikten sonra en geç 1 saat içerisinde buzdolabına konmalı.
PİLAVI TEKRAR ISITIRKEN SOĞUK KISIM BIRAKMAYIN
Pilavı yeniden ısıttığınızda soğuk kalan bir kısım olup olmadığını kontrol edin ve birden fazla kez ısıtmayın.