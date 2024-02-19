Uşak’ta gölette otomobille kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı

Henüz bilinmeyen bir sebeple aracın hareket ederek göle uçması sonucu, G.K. kendi imkanları ile kıyıya çıkarken Ramazan Kısa ise otomobille beraber gölette kayboldu. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri, jandarma, Uşak AFAD ekipleri ve İzmir AFAD Su Altı ve Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.