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Haberler Yaşam Uşak'ta gölette otomobille kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı

Uşak'ta gölette otomobille kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı

Uşak'ta bilinmeyen bir sebepten gölete uçan park halindeki otomobildeki Ramazan Kısa'nın cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA
Uşak’ta gölette otomobille kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı

Uşak merkeze bağlı Yeşil Karaağaç Mesire ve Piknik Alanı içerisinde bulunan Karaağaç Göleti'nde meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre, Ramazan Kısa (23) ve G.K., içinde bulundukları otomobili Karaağaç Gölet'i kıyısına park etti.

Uşak’ta gölette otomobille kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı

Henüz bilinmeyen bir sebeple aracın hareket ederek göle uçması sonucu, G.K. kendi imkanları ile kıyıya çıkarken Ramazan Kısa ise otomobille beraber gölette kayboldu. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri, jandarma, Uşak AFAD ekipleri ve İzmir AFAD Su Altı ve Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

Uşak’ta gölette otomobille kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı

İzmir AFAD Su Altı ve Arama Kurtarma ekiplerin çalışması sonucu Ramazan Kısa'nın cansız bedenine ulaşılırken, otomobil göletten çıkarıldı. Öte yandan Kısa'nın cansız bedeni otopsi için Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

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