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Emniyet Müdürü’nün kardeşi gözaltında

HABER MERKEZİ
Emniyet Müdürü’nün kardeşi gözaltında

MERSİN Emniyet Müdürü Mehmet Aslan'ın kardeşi Nezir Aslan, 10 milyon adet kaçak makaronun ele geçirildiği bir operasyonda gözaltına alındı. Emniyet müdürü Mehmet Aslan ise merkeze çekildi. Ekipler, 10 milyon adet kaçak makaronun bulunduğu bir depoya baskın düzenledi.

Mehmet Aslan görevden alındı.

İddiaya göre yakalanan şüpheliler, ifadelerinde makaronların Nezir Aslan'a ait olduğunu iddia etti. Bunun üzerine polis, emniyet müdürünün kardeşini Ankara'da gözaltına alırken, savcılık soruşturmayı jandarmaya devretti.

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