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Meteoroloji Ege'yi yarın için uyardı

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nün yaptığı son dakika açıklamasına göre Ege Denizi'nde yarın (5 Mart Salı) fırtına bekleniyor. Yapılan açıklamada denizcilerin dikkatli olması konusunda uyarı yapıldı.

İHA
Meteoroloji Ege’yi yarın için uyardı

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Ege Denizi'nde rüzgarın, yarın (salı) günün ilk saatlerinden itibaren güneyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir.

Fırtınanın, öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Fırtınanın oluşturabileceği deniz ulaşımında aksama v.b. olumsuzluklara karşı başta denizcilerimiz olmak üzere ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

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