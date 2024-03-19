Bize biraz coşku ‘update’i gerekli

Ramazan ayı başlamadan önce ailece küçük bir Mısır gezisi yaptık. Mısır gerçekten çok farklı bir ülke. Mısır üzerine yazılan, çizilen, söylenen çok konu var. Bu yüzden ben bunların hiçbirinden bahsetmeyeceğim. Ama seyahat tarihlerimin Ramazan ayı öncesine denk gelmesinden dolayı küçük bir tespitim oldu. Bunu paylaşmak istedim. Mısır da bizim gibi yüzde 95'i Müslüman olan bir ülke. Ancak Ramazan hazırlıkları orada bir başka. Tıpkı Noel arefesinde olduğu gibi pek çok balkon Ramazan için süslenmiş. Işıklarla, dualarla, çeşitli İslami sembollerle... Yani tamam biz de hazırlık yapıyoruz ama bizim hazırlıklarımız daha çok hane içinde ve iftar sofralarında ağırlayacağımız misafirlere yönelik... Öyle evlerin dışına taşan bir coşku yok. Bırakın Ramazan'ı, bayramda bile artık pek göremez olduk o kutlama coşkusunu... Herkesin işi başından aşkın, Bayramsa bir tatil fırsatı sadece...

DÜNYANIN RENKLERİ

Sonra da oturup neden bizim çocuklarımız Noel'i, cadılar bayramını kutluyor diye yakınıyoruz. Çünkü yetişkinler kutsal günlerinde işi gücü, tatili bırakıp aileleriyle birlikte olmayı, herkese özel bir hediye almayı önemsemezse çocuklar da önemsemez. Bu tip özel günleri bir baskı unsuru değil de bir keyif haline getirmek, bunu sürdürmek, nesilden nesle aktarmak kesinlikle yetişkinlerin görevi. Sonra hepimiz "Nerede o eski bayramlar" diye ağlıyoruz. Oysa ki geleneğin devam etmesi için günün şartlarına uydurulması şart... Biz 3 gün bayramlıklarımızla yatıyorduk ama şimdiki çocuklar için kıyafet bir hediye değil bir ihtiyaç unsuru. Bu yüzden de kıyafet onları sevindirmiyor. Ama yeni nesil çocukların da kalbini fethedebilecek şeyler var. Biraz düşünürsek kendi bayramlarımızı da çocuklarla birlikte daha coşkulu hale getirebiliriz. Değişmeyen tek şey değişimdir ama gelenek ve kültür de bizi biz yapan kodlardır. Bizi biz yapan şeyleri unutursak dünyanın renkleri de birer birer yok olur...