Kedi katiline verilen karara itiraz

İSTANBUL Başakşehir'de bir sitede Eros isimli kediyi dakikalarca tekmeleyerek öldüren İbrahim Keloğlan hakkında verilen karara Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. İtirazda, sanık hakkında verilen kararın bozulması ve sanığın tutuklanmasına yönelik karar verilmesi talep edildi. Sanık Keloğlan hakkında 1 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.

Verilen ceza iyi hal indirimi uygulanarak 1 yıl 3 aya düşürülüp hükmün açıklanması geri bırakılmıştı. Karara itirazlar üzerine yeniden yapılan yargılamada Keloğlan hakkında 'evcil hayvanı kasten öldürme' suçundan 2 yıl 6 hapis cezasına hükmedilmişti. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından karara itiraz edildi. Dilekçede sanık hakkında verilen kararın bozulması ve bozma kararı ile birlikte sanığın tutuklanmasına yönelik karar verilmesi talep edildi.