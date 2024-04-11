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Haberler Yaşam Bayram tatilinin ilk 5 gününde 3 bin 71 trafik kazası: 38 kişi hayatını kaybetti

Bayram tatilinin ilk 5 gününde 3 bin 71 trafik kazası: 38 kişi hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatilinin ilk 5 gününde 3 bin 71 trafik kazası meydana geldiğini, kazalarda 38 vatandaşın yaşamını yitirdiğini, 5 bin 26 kişinin de yaralandğını duyurdu.

AA
Bayram tatilinin ilk 5 gününde 3 bin 71 trafik kazası: 38 kişi hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Ramazan bayramı tatilinde meydana gelen trafik kazalarıyla ilgili son bilgileri paylaştı. Bakan Yerlikaya, bayram tatilinin ilk 5 gününde 3 bin 71 trafik kazasının meydana geldiğini açıkladı. Kazalarda 38 vatandaş hayatını kaybetti, 5 bin 26 kişi yaralandı.

Yerlikaya, hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyerek yaralılara acil şifalar diledi. Yerlikaya, "Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına uyalım. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil. Lütfen aklımızdan çıkartmayalım" mesajını paylaştı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bayram tatilinin 5. gününde 618 trafik kazası yaşandığını, 339 bin 285 aracın denetlendiğini, 21 bin 807 araca hız ve radar, 16 bin 650 araca ise diğer işlemlerin uygulandığını belirtti.

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