102 günde 98 kadın katledildi

Kadın cinayetleri ile ilgili kanunda yapılan tüm yeni değişikliklere ve cezaların artmasına rağmen kadın cinayetleri azalmadı. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu tarafından hazırlanan rapora göre, öldürülen kadınların yarısından çoğu ateşli silahla katledilirken, bireysel silahlanmanın acı tablosu da gözler önüne serilmiş oldu.

ÇOĞU EVİNDE ÖLDÜRÜLDÜ

Öldürülen kadınların büyük çoğunluğu İstanbul, Ankara, Adana ve İzmir gibi büyükşehirlerde yaşıyordu. Hepsinin birer adı ve mezarı var... Ancak öldürülen kadınlar içinde 3'ünün kimlikleri belli olmadığı için, kimsesizler mezarlığına defnedildiler. Polis, kimlikleri belirlenemeyen kadınların DNA ile kimliklerinin belirlenmesi için çalışmalara devam ederken, tüm kayıplar üzerinden de derinlemesine araştırmalarını sürdürüyor.

2024 yılında öldürülen 98 kadından 17'sinin hangi bahaneyle öldürüldüğü tespit edilemedi, diğer kadınlar ise ya boşanmak istedikleri için ya da duygusal bir ilişkiyi reddettikleri için öldürüldü. 7'si ise yine ailevi nedenler bahane edilerek vuruldu. Kadınlar en çok evlerinde öldürülürken, sokak ortasında ve iş yerlerinde korkunç cinayetlere kurban gittikleri raporlandı.