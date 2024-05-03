İşinizi eksiksiz yapmanın yolu mobil iş istasyonundan geçiyor

LENOVO, karmaşık iş yüklerinin üstesinden gelmek için gerekli olağanüstü güç ve performansı sağlamak için özenle hazırlanmış en yeni mobil iş istasyonu ürünlerini piyasaya sundu. Profesyonellerin yapay zeka iş akışlarıyla etkileşim kurma biçimini dönüştürmek için hazır. Yapay zeka teknolojisi artık iş dünyasının vaz geçilmez araçlarından biri haline geldi. O zaman verimliliği artırmak için bu uygulamaları destekleyen cihazlarla güncelleme yapmak şart. Lenovo, sektördeki iş ortakları Intel, NVIDIA ve Micron ile iş birliği içinde, günümüzün yapay zeka yoğunluklu görevlerinin ihtiyaçlarını karşılayan güçlü ve performans odaklı yapay zeka bilgisayarlarını tanıttı. Entegre nöral işleme üniteli (NPU) Intel Corer Ultra işlemciler ve NVIDIA RTX Ada Generation GPU'ların dahil edilmesi, yapay zeka teknolojisinde büyük bir ilerleme sağlayarak genel performans ve üretkenlik olanaklarını artırıyor.

3D MODELLEME

INTEL Core Ultra işlemciler ve NVIDIA RTX Ada Generation GPU'lardan güç alan en yeni ThinkPad P serisi mobil iş istasyonları, esnek, yüksek performanslı ve enerji verimliliğine sahip, yapay zekaya hazır bilgisayarlar sunuyor. Entegre NPU, hafif ve sürekli yapay zeka görevlerini yerine getirirken, NVIDIA GPU daha zorlu gündelik yapay zeka işlemlerini gerçekleştirir. Bu kombinasyon, yapay zeka teknolojilerinin sorunsuz ve güvenilir bir biçimde çalışmasını sağlayarak, 3D modelleme ve sahne geliştirmeden yapay zeka destekli çıkarım ve eğitime kadar çeşitli görevler yürüten profesyonellere yönelik kullanım olanakları sunuyor.

ALÜMİNYUM BİR YAPI

LENOVO'NUN yoğun makine öğrenmesi görevleri için tasarlanmış ultra taşınabilir ve yüksek performanslı mobil iş istasyonu olan ThinkPad P1 Gen 7, her yerden çalışma esnekliği sağlıyor. Ürünün güçlü donanımını tamamlayan üstün kaliteli alüminyum yapısı, adeta ürünün sunduğu gelişmiş yapay zeka teknolojisini sergiliyor. En yeni Intel vPro, Evo™ Edition featuring Intel Core Ultra işlemcilere, entegre NPU'ya ve NVIDIA RTX™ 3000 Ada Generation dizüstü bilgisayar GPU'suna kadar donanım seçeneklerine sahip Think- Pad P1 Gen 7, olağanüstü güç ve performans sunuyor. CPU, NPU ve GPU'nun ortak gücünden yararlanan bu Lenovo iş istasyonu, yapay zeka işleme gereksinimlerini etkili bir biçimde karşılayacak şekilde optimize edildi.