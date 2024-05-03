LGS’ye girecek öğrencilere ‘5 dakika daha’ taktiği

BAHÇEŞEHİR Koleji Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) Direktörü Sibel Durak, Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) bir ay kala öğrencilere başarı şanslarını attırmaları için '5 dakika daha' taktiğini uygulamalarını önerdi. 2 Haziran'da yapılacak olan Liselere Geçiş Sınavı için zaman azaldıkça öğrenci ve velilerdeki stres de artıyor. Durak, öğrencilere şu önerilerde bulundu: "Masa dağınık olmamalı. Alarm kurulup, sözel için 75 dakika, sayısal için 80 dakika süre belirlenmeli. Sağlık için ise egzersiz yapmak önemlidir. '5 tane daha tekniği' kullanılmalı. Ders çalışmaya başladıktan kısa bir süre sonra masa başından kalkmak istediğinizde kendinizi zorlayıp '5 dakika daha' ya da '5 tane daha soru çözmeliyim' demelisiniz."