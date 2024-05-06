‘Şımarık’ katilin cezasına itiraz

İstanbul Eyüpsultan'da geçtiğimiz yıl Osman Berkant Keskin, motosikletiyle seyir halindeyken motosikletli Murat Vermez'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Vermez ve arkasındaki Nazlıcan Yolcu hayatını kaybetti. Kaza sonrası tutuklanan Keskin, "Ben çok şımarığım, şımarıklık yapmak istedim. Şaka yapıyordum" dedi.

"CEZA YETERLİ DEĞİL"

Keskin'in "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına karar veren mahkeme, sanığın eylemini "bilinçli taksirle" gerçekleştirdiğini değerlendirerek, cezayı 9 yıl 12 ay hapse çıkardı. Kazada yaşamını yitiren Nazlıcan Yolcu'nun annesi Nevriye Basbatan'ın avukatı Ahmet Tokdemir karara itiraz etti. Yeni Asır'a konuşan Tokdemir, "Sanık hakkında verilen cezayı yeterli bulmadığımız gibi sanık hakkında verilen takdiri ceza indirimini de kabul etmiyoruz" şeklinde konuştu.