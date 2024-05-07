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Haberler Yaşam Adanalı fenomenin mezarı açıldı

Adanalı fenomenin mezarı açıldı

Ailenin yeniden otopsi istemesi üzerine sosyal medya fenomeni Taktaş’ın mezarı açıldı.

HABER MERKEZİ
Adanalı fenomenin mezarı açıldı

ADANALI sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş (28), bir televizyon yarışmasıyla ün kazandıktan sonra 3 Nisan'da ABD'de rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı ve hayatını kaybetti. Taktaş'ın cansız bedeni, 20 Nisan'da Adana'ya getirilerek Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi. Taktaş'ın ailesi, daha önce darp edilen ve dalağını kaybeden kızlarının ölümünden Türk asıllı ABD vatandaşı ressam sevgilisi A.C.F.'yi sorumlu tutarak avukatları aracılığıyla şikayetçi oldu.

Ailenin şikayeti üzerine yeniden otopsi yapılması için gerekli işlemler başlatıldı. Taktaş'ın ailesinin başvurusu üzerine dün sabah saatlerinde ekipler tarafından mezar yeniden açıldı. Taktaş'ın cansız bedeni mezardan çıkarılarak otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.Savcı, polis ve avukatların gözetiminde Yağmur Taktaş'ın cenazesi ekipler tarafından kabrinden çıkarıldı. Ardından Taktaş'ın cenazesi, tabuta konulup Adana Adli Tıp Kurumu morguna getirildi.

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