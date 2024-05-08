Otopsi fotoğraflarında dikkat çekmişti! Cem Garipoğlu’nun elindeki mor lekelerin nedeni ortaya çıktı

İstanbul Bahçeşehir'de 2009 yılında yaşanan cinayet Türkiye'nin gündeminden düşmedi. Lise öğrencisi Münevver Karabulut, sevgilisi Cem Garipoğlu tarafından vahşice katledildi. Parçalanmış cesedi Etiler'deki bir çöp konteynerinde bulunan Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu, 197 gün firar etti. Ardından kendi isteğiyle teslim olan caninin 10 Ekim 2014'te intihar ettiği söylendi.
Cem Garipoğlu'nun hem otopsi fotoğraflarını hem de cezaevinde intihar ettiği iddia edilen 10 Ekim günü son anlarını ise SABAH gündeme getirdi. 10 Ekim 2014 tarihinde intihar ettiği iddia edilen Garipoğlu'nun gerçekten ölüp ölmediğiyle ilgili soruşturma dosyasına da giren bilgilere göre Garipoğlu, Silivri 5 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna 24 Ekim 2011 tarihinde götürüldü. Bir süre güvenlik nedeni ile F Blok F9 üst blok koğuşuna yerleştirildi. 1 Aralık 2011'de talebi üzerine F Blok F3 Alt koğuşuna yerleştirildi.
NEDEN O ODADA İNTİHAR ETTİ?
3 numaralı odada yani Garipoğlu'nun intihar ettiği iddia edilen odada yapılan aramada, boş resim tuvali, boyalar, yatağı bulunmayan boş bir ranza ve üstünde bazı eşyalar yer alıyordu. Şüpheli görülen tüm eşyalara el konuldu ve muhafaza altına alındı. 4 numaralı odada ise temizlik malzemeleri yer alıyordu.
ELLERİNDEKİ MORLUKLERIN SEBEBİ BELLİ OLDU
Cem Garipoğlu'nun otopsi görüntülerinde iki el parmaklarındaki morluklar da dikkat çekti. Herkesin merak ettiği Cem Garipoğlu'nun el parmaklarındaki morlukların, siyah mürekkep lekesi olduğu belirlendi. Soruşturma birimleri yaptıkları incelemelerde bu lekelerin, Silivri 5 Nolu L Tipi Cezaevi F Blok F3 Alt koğuşunda kalan Garipoğlu'nun resim çalışmaları kapsamında olmuş olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu belirtildi.
O ODADA BOŞ TUVAL VE BOYALAR BULUNDU
Koğuştaki, 3 numaralı odada yani Garipoğlu'nun intihar ettiği iddia edilen odada yapılan aramada, boş resim tuvali, boyalar, yatağı bulunmayan boş bir ranza ve üstünde bazı eşyalar yer alıyordu. İşte Garipoğlu'nun otopsi sırasında her iki el parmaklarındaki mürekkep lekelerinin, resim çalışması amacıyla gerçekleşebileceği değerlendirmesinde bulunuyor.
DÜĞÜMÜ MEZARININ AÇILMASI ÇÖZECEK
Garipoğlu'nun ölüp ölmediğiyle ilgili iddialar üzerine Karabulut ailesi Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasını (fethi kabir) istedi. Ancak talep hem savcılık hem de Adalet Bakanlığı tarafından reddedildi. Cem Garipoğlu'nun babası Nida Garipoğlu da geçtiğimiz aylarda mezarın açılmasını ve tartışmaların son bulması yönünde savcılıktan talepte bulundu. Soruşturmayı yürüten Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'ndan Cem Garipoğlu'nun otopsi işlemi sırasında yapılan işlemlere ait fotoğrafları ve video kayıtlarının hazırlanıp savcılığa gönderilmesini istedi ve dosyaya bilirkişi atadı. Bilirkişi de otopsi görüntülerini izleyerek dökümünü yaptı ve savcılığa sundu. Düğümü savcılığın Garipoğlu'nun mezarının açılıp açılmamasıyla ilgili vereceği karar çözecek.