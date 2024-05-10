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Kargo dolandırıcısı 34 şüpheliye dava açıldı

HABER MERKEZİ
Kargo dolandırıcısı 34 şüpheliye dava açıldı
ÖDENMEMİŞ kargo parası olduğu iddiasıyla 202 kişiyi dolandırmaya çalıştıkları öne sürülen 34 kişi hakkında, 594'er yıldan 1945'er yıla kadar değişen oranlarda hapis cezası istemiyle dava açıldı. Hazırlanan iddianamede, 202 kişi mağdur ve müşteki, 34 kişi şüpheli, bir kargo firması da yer aldı. İddianamede, çok sayıda kişiye, "Dosyanız icra takibi başlatılması için hukuk ofisine devredilmiştir" mesajı gönderildiği belirtildi. Ayrıca şüphelilerin ürün reklamı verdikleri, sonra da sipariş vermek amacıyla ürünlere erişim sağlayan mağdurların bilgilerini temin ettikleri anlatıldı. Mağdurların sipariş vermese de oluşturulmuş gibi gösterildiği tespitine yer verilen iddianamede, sipariş verenlere ise alakasız ürünler gönderilerek, iade işlemi yapılmasının sağlandığına dikkat çekildi.
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