Türkiye’de sabit kablosuz erişim en güçlü tercih oldu

TÜRKİYE'DE 10 haneden 8'i Sabit Kablosuz Erişimi (FWA) daha önce kullandıkları bağlantının yerine kullanmayı tercih ediyor. FWA kullanıcılarının şebeke memnuniyetinin fiber kullanıcılarıyla aynı seviyede olduğu görülüyor. Türkiye'deki kullanıcılar FWA'in esneklik, kişiselleştirme ve kurulum kolaylığı açısından kablolu çözümlerden daha iyi performans gösterdiğini belirtiyor. Ericsson'un Sabit Kablosuz Erişim özelinde yayınladığı ConsumerLab Raporu, servis sağlayıcılara FWA büyümesini yakalamaları için değer ve özelleştirme temelli konumlandırma stratejileri sunuyor.

KAPSAMLI BAKIŞ AÇISI

ERİCSSON tüketicilerin Sabit Kablosuz Erişim (FWA) algılarına ilişkin araştırma sonuçlarını ortaya koyan en son ConsumerLab Raporu'nu yayınladı. Türkiye dahil 19 ülkeyi kapsayan ve 1,2 milyar bireyin yaşadığı 370 milyon haneyi temsil eden Ericsson ConsumerLab araştırmasının bulguları, bir bağlantı seçeneği olarak Sabit Kablosuz Erişim (FWA) ile ilgili gelişen tüketici seçimleri ve algıları hakkında çeşitli ve kapsamlı bir bakış açısı sunuyor. Araştırma, Türkiye'de 100'ü aktif olarak Sabit Kablosuz Erişim kullanıcısı olmak üzere, bin hane temsilcisinin katılımıyla gerçekleştirildi.

GÜVENİLİR BAĞLANTI

TÜRKİYE'DEKİ bulgular, bir eğilim değişikliği olduğunu ve FWA'in internet erişimi için birincil tercih haline geldiğini belirtiyor. 10 haneden 8'i FWA'yi daha önce kullandıkları bağlantı hizmetinin yerine tercih ediyor. Bu bağlantı hizmetinin getirdiği gelişmiş yetenekler, güvenilir bir internet bağlantısı sağladığı görüşünü de destekliyor. Ericsson Orta Doğu ve Afrika Başkan Yardımcısı ve Türkiye Başkanı Işıl Yalçın şunları söyledi: "FWA uygun maliyetli, esnek, kolay kurulan ve hızlı bağlantı sağlayan özellikleri ile öne çıkmaktadır. Nitekim bu güncel raporun bulguları, Türkiye'de hanelerin yüksek hızlı genişbant ve kolaylık açısından FWA'i tercih ettiğini doğruluyor."