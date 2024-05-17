Üretim tesislerinde güvenilir ve sağlam tasarım

İTALYA merkezli önemli bir tedarikçi olan ve üretim ve paketleme makinelerinde uzmanlaşmış G.D, makinelerinde mobil yerleşik etkileşimleri kolaylaştırmak için zorlu koşullarda çalışan Panasonic'in TOUGHBOOK tabletlerini tercih ediyor. Tabletler zorlu üretim koşullarında bile kullanılacak yeteneklere sahip. G.D, aslen 1923 yılında bir motosiklet fabrikası olarak kurulmuştur ve şu anda uluslararası Coesia Group'un önemli bir parçası olarak küresel imalat endüstrisine hitap eden çok çeşitli çözümlere ve yüksek hızlı üretim hatlarından oluşan bir portföye sahip. Şirket, yeni ürün serileri için özel tasarlanmış son teknoloji makineler sunma konusunda saygın bir birincil ortak olarak görülmektedir. G.D, müşterilerin ihtiyaçlarına tam olarak uyan son derece rekabetçi ürün ve hizmetler sunma taahhüdünün yanı sıra, bir inovasyon ve derin dönüşüm yörüngesine girmiştir. Bu yolculuk, gelecek nesil ürünlerin montajını ve paketlenmesini yapabilecek otomatik makineler için yeni prototiplerin geliştirilmesini içermektedir. Bu entegrasyon, şirketin kapsamlı deneyimini, tarihi boyunca G.D'nin imzası niteliğinde olan en son teknoloji ile bütünleştirmektedir.

NEME DAYANIKLI

BU hedefe ulaşmak için G.D, Panasonic TOUGHBOOK cihazlarını üretim çözümlerine entegre etti. Başta G2 ve 33 modelleri olmak üzere bütünsel dayanıklı tabletler temel olarak iki şekilde kullanılıyor: Wi-Fi, Ethernet ve genişletilmiş RAM bağlantısına sahip makine üzerine kurulu standart mod ve saha operatörleri tarafından teknik kullanım ve şubelerde uzaktan yardım için LTE modülüne sahip bağımsız mod. Makinelere entegre edilmek üzere tasarlanan bu cihazlar, sıkı güvenlik, sağlamlık ve toza dayanıklılık standartlarını (IP65) karşılıyor ve bu özellikleri müşterilerin yüksek güvenilirlik talepleriyle sorunsuz bir şekilde birleştiriyor. Panasonic'in TOUGHBOOK'ları, güvenilirlik kriterlerini uygun bir şekilde karşılıyor ve makine kontrolü, gelişmiş operatörler için arayüz hizmetleri, uzaktan yardım ve mobil etkileşim gerektiren diğer görevleri kapsayan bir dizi işleve hizmet ederek G.D'nin operasyonlarının ayrılmaz bir parçası haline geliyor.