En mahrem teknoloji ürününe önlem almadık

ELİMİZDEN düşürmediğimiz mobil cihazlar güvenlik riskini en çok taşıyan cihazlar. Üstelik kişisel mahremiyet konusunda benzer sorunlar var. Şimdi bu cihazlara güvenlik bakış açısıyla gözden geçirme zamanı.

GİZLİLİK HAKKINIZ AYNI

MOBİL cihazlarımızı her gün yüzlerce defa elimize alıyoruz. Hatta artık mobil cihazlarımıza o kadar güveniyoruz ki, onlar olmadan evden dışarıya adımımızı atmıyoruz. Mobil cihazlar artık bizim birer uzantımız haline geldi. Yapay zeka ve üretken yapay zeka gibi çığır açan yeni teknolojiler ise cihazlarımızla yapabildiklerimiz ya da diğer bir ifadeyle cihazınızın sizin yapabilmenizi sağlayabileceği şeyler konusunda son derece heyecan verici olanaklar sunuyor.

GÜVENLİK VE GİZLİLİK

ANCAK teknoloji değişse de sizin gizlilik hakkınız aynı kalıyor. Yeni gelişmeler verilerin işlenmesinin yeni yollarının ortaya çıkması anlamına da geliyor. Samsung olarak kişisel bilgileriniz konusunda büyük resmi görebilmeniz gerektiği görüşündeyiz. Mobil deneyimin merkezinde şeffaflığın, seçme özgürlüğünün ve denetimin yer alması gerektiğini düşünüyoruz. Yüksek oranda dijitalleşmiş dünyamızda, güvenliğiniz ve gizliliğiniz hiç olmadığı kadar önemli. Tam da bu nedenle kullanıcıların kendi cihazları üzerinde eksiksiz denetime sahip olması gerekiyor. Bu bağlamda biz de verilerinizin nasıl kullanıldığı üzerinde tam denetime ve desteğe sahip olmanızı sağlayacak çözümler sunmaya odaklanıyoruz. Geliştirdiğimiz Güvenlik ve Gizlilik Panosu'nun yapı taşı da bu fikre dayanıyor. Bu pano, verilerinizi kimin göreceği ve nasıl kullanılacağı gibi konular dahil verileriniz üzerinde tam denetime sahip olmanızı sağlıyor. Basit ve kullanımı kolay arayüzü sayesinde; uygulama izinlerinizi görüntüleyebilir, izin oluşturabilir ve var olan izinleri güncelleyebilirsiniz. Bu sayede verileriniz üzerinde etkin bir biçimde söz sahibi olmanızı ve deneyiminizi tamamen kendi istediğiniz şekilde kişiselleştirebilmenizi sağlıyor.