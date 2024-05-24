Teknoloji alışverişinden önce teknik servisi araştırın

HER gün pek çok insan teknoloji alışverişi yaptıktan sonra dert yanıyor. Oysa asıl büyük sorun kullanmaya başladıktan sonra çıkıyor. Bu yüzden bir ürünü almadan servisine bir göz atın. İşiniz düştüğünde çare bulmanın kolay olup olmadığına bakın.

SATIŞ SONRASI HİZMETLER

TEKNOLOJİ alışverişlerinde servisi sormak kaçınılmaz bir gereklilik. Pek çok markanın servisi ya yetersiz ya da maliyeti yüksek. Oysa bu durumu baştan bilmek size zaman kazandırabilir. Kısacası, ürünleri gerçek fiyatı üzerinden satın alırken, orijinal olup olmadığını kontrol edin. Üstelik pek çok kişi satın alırken değil, aldıktan sonra başına dert gelince çözüm bulmak için uzmanına soruyor. Satış sonrası hizmetler, tüketicilerin marka tercihinde tasarım ve ürün kalitesiyle beraber değerlendirmeye aldığı çok önemli bir başka unsur. Bu nedenle müşteri hizmetleri, her zaman Acer kurumsal stratejilerinin merkezinde yer alıyor. Bu önemli hizmeti dışarıdan temin eden pek çok rakibinin aksine Acer, onarım merkezlerinin kontrolünü tamamen kendi elinde tutuyor. Böylece pazar dinamiklerine uyum sağlıyor, onarım süreçlerini maksimum esneklikle optimize ediyor ve en yüksek onarım kalitesini garanti altına alıyor.

HIZLI ÇÖZÜM BULUNMALI

ACER'IN sahip olduğu deneyimli lojistik, çağrı ve onarım merkezleri, onarım zinciri prosedürlerini optimize etmek için mükemmel bir şekilde senkronize ediliyor. Bu sayede Acer, plansız işletme ve bakım masraflarını en aza indiriyor. Tek bir merkezde yaşanabilecek darboğazları önlemek için ürünler diğer onarım merkezlerine dağıtılıyor; stokta olmayan yedek parçalar Acer'ın Polonya'daki lojistik merkezinden hızla gönderiliyor veya başka bir servis merkezi tarafından tedarik ediliyor; Acer teknisyenleri yoğun dönemlerde uzmanlıklarını ve desteklerini paylaşmak için merkezler arasında hareket edebiliyor.

DÖNÜŞTÜRÜCÜ BİR GÜÇ

BU esneklik beraberinde şunları getiriyor: Enfinitec, ürünlerin yaşam döngüsünü uzatarak veya onlara ikinci bir yaşam şansı tanıyarak, daha sürdürülebilir ve sorumlu bir dünyaya yönelik şirket misyonumuzu mükemmel bir şekilde temsil ediyor. Enfinitec, yeni pazarlara açılmak ve sürdürülebilir satış sonrası hizmetlerde uzmanlık arayan diğer sektörlere hizmet vermek hedefiyle, sürdürülebilirliğe ve sorumluluğa odaklanarak satış sonrası hizmet sektöründe dönüştürücü bir güç olmaya hazırlanıyor. 2023'ün sonunda kurulan Enfinitec, şu an farklı ülkelerdeki sekiz lokasyonda 1.000'den fazla çalışanı olan bağımsız bir Avrupa hizmet şirketi konumunda.

ONARIM HIZI İŞİNİZİN KALİTESİNİ ETKİLİYOR

ONARIM işlemleri ortalama 4 ila 5 gün arasında tamamlanıyor. Onarım kalitesi garanti altına alınıyor. Her parça, bilgisayarın ilk teslim edildiği onarım merkezi tarafından kullanılan kriterlere göre onarılıyor. Daha akıcı ve işlevsel depo yönetimi sağlanıyor. Uzun süreli depolama en aza indiriliyor. Sistem ve süreçlerin ihtiyaçlara göre özelleştirilmesi sayesinde daha kişiselleştirilmiş hizmet sunulabiliyor. Dahili teknisyenler teknolojiye, sistemlere ve süreçlere hakim olduğundan sorunlar karşısında daha verimli çözümler ortaya koyabiliyor. Profesyonellerinden oluşan sertifikalı ekibin tüm verileri güvenli ve emniyetli bir şekilde yönettiğinden emin olmanın rahatlığını yaşıyor. Acer CarePlus garanti paketleri öncelikli servis, telefon desteği ve koruma sunarken, standart garanti süresini aynı servis seviyesiyle uzatıyor ve beklenmedik onarım veya değiştirme maliyetlerine karşı daha uzun süreli koruma sağlıyor.