İstanbul’daki parçalanmış ceset olayında yeni detaylar

İstanbul Pendik'te çöp konteynerinde parçalara ayrılmış olarak cesedi bulunan 79 yaşındaki Nihat Salih'in, soruşturmasında konteynere kovayla bir şeyler attığı tespit edilen 1 kişi gözaltına alındı. Yapılan çalışmalarda, 8 çocuk babası Salih'in evininde olay bölgesine yakın olduğu ortaya çıktı. Polis ekipleri evde inceleme yapmaya başladı. Olayla ilgili çevrede güvenlik kamera kayıtları da araştırılıyor. Gözaltına alınan B.D.'(39)nin beyaz bir kovayı çöpe boşalttığı ve sonra kovayı yeşillik alana attığı tespit edildi. Polisin olayla ilgili çalışmaları çok yönlü olarak sürüyor.

Dumlupınar Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, çöp atmak için konteynere yaklaşan vatandaş, parçalanmış cesedi gördü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bölgede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Yapılan çalışmada, cesedin kolları ve bacakları vücudundan ayrılmış olarak iki farklı konteynerde bulunduğu ve erkek cesedi olduğu tespit edildi.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Yapılan çalışmaların sonunda parçalanmış cesedin mahalledeki 4 ayrı konteyner içinde olduğunu belirledi. Yapılan incelenmelerde cesedin 79 yaşındaki Nihat Salih adında bir kişiye ait olduğu belirlendi. İncelemelerin tamamlanmasının ardından Nihat Salih'in cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

AYNI MAHALLEDE OTURDUĞU BELİRLENDİ

Cesedi bulunan kişinin Nihat Salih adındaki kişiye ait olduğu tespit edilmesinin ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışmayı derinleştirdi. Yapılan incelemede öldürülen kişinin tüm kimlik bilgileri ortaya çıkarıldı. Elde edilen bilgilere göre, öldürülen Salih'in 8 çocuk babası olduğu ve cesedinin bulunduğu mahallede oturduğu ortaya çıktı.

EV İNCELEMEYE ALINDI

Nihat Salih'in kendi evinde mi yoksa başka yerde mi öldürülüp öldürülmediği tespit edilmesi için Salih'in evi incelemeye alındı. Çalışmalar sürdürülürken, Salih'ın başta çocukları olmak üzere, akrabalarının da aralarında bulunan bazı kişilerin ifadelerine başvuruldu. Kayıp başvurusu bulunmayan Nihat Salih'in cinayetinin çözülmesi an meselesi olduğu belirtildi.

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda beyaz bir kova ile gelip çöp konteynerine bir şeyler atan ve ardından kovayı yeşillik alana atan B.D. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri emniyette devam ediyor.