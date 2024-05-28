Tutuklu Dilan Polat 3 ay tedavi görecek

SOSYAL medya fenomeni Dilan Polat, eşi Engin Polat, kardeşi Sıla Doğu'nun da aralarında olduğu 14 şüpheli, kara para aklama suçlamasıyla 5 Kasım, pazar günü tutuklanmıştı. Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu olan Polat'ın avukatının, sağlık sorunları nedeniyle cezaevinde kalmasının elverişli olmadığı gerekçesiyle tahliye talebinde bulunmuştu. İstanbul Adli Tıp Kurumu, Dilan Polat'ın tahliye talebini reddetti. Dilan Polat'ın 3 ay boyunca Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi göreceği öğrenildi.