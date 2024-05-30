Fatih Terim’in dava dosyası kabul edildi

YÜKSEK karlı gizli fon davasında 1 milyon dolarlık maddi ve 4 TL'lik manevi tazminat davası açan Fatih Terim'in dosyası kabul edildi. Terim 1 yıl aradan sonra davada mağdur olarak yer aldı. Aralarında futbolcuların da olduğu ünlü isimleri milyonlarca lira dolandıran eski banka müdürü Seçil Erzan hakkında yürütülen bir soruşturma daha tamamlandı.

Erzan ve banka görevlisi Rüya Sağır hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 10 yıl hapis istemiyle hazırlanan iddianame ana davanın görüldüğü mahkemeye gönderildi. Erzan, soruşturma kapsamında verdiği ifadesinde, Terim'in "Bankada 3 milyon dolarım vardı. Hala tarafıma iletilmiş değil" sözleriyle ilgili olarak, Terim'in öyle bir bakiyesi yoktu" dedi. İddianamede, Terim'in 2 Haziran 2023'te verdiği 'şikayetçi' sıfatıyla verdiği ifade de yer aldı. Terim'in şikayetinin ana konusu ise bankada yer aldığını öne sürdüğü 3 milyon dolarının kendisine verilmemesi oluşturdu.