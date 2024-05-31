Dünyaca ünlü şefler Gastroshow’da buluştu

Avrupa'nın en büyük gastronomi turizm etkinliği olan GastroShow'da, gastronomi turizminin güncel trendleri, yeni ürün ve hizmetler ile sektördeki gelişmeler tüm yönleriyle ele alındı. Etkinlik kapsamında düzenlenen panellerde, uzmanlar tarafından gastronominin kültürel ve ekonomik boyutları detaylı bir şekilde tartışıldı.

FARKLI LEZZETLER KEŞFEDİLDİ

Katılımcılar için düzenlenen atölye çalışmaları ve tadım etkinlikleri, gastronomi dünyasının farklı lezzetlerini keşfetme imkanı sundu.

Zirve, hem yerel hem de uluslararası katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü ve sektördeki yeniliklerin paylaşılması açısından önemli bir platform oluşturdu.

Bakan Ersoy, "Dünyada yeni turizm perspektifini en iyi analiz eden ve bu yeni anlayışa uygun bir altyapı geliştirmeye çalışan ülkelerden biri Türkiye'dir" dedi.

Avrupa'nın en büyük etkinliğinde konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yaptığı konuşmada, "Son yıllarda turizm trendlerinde büyük bir değişim yaşandı. Geçmiş dönemlerdeki turizm algısıyla bugünkü turizmin anlayışı arasında büyük farklar oluştuğunu görüyoruz. Bu açıdan bizler de uluslararası trendleri çok yakında takip ediyoruz. Bugün geldiğimiz noktada şunu çok açık bir şekilde söyleyebiliriz: Dünyada yeni turizm perspektifini en iyi analiz eden ve bu yeni anlayışa uygun bir altyapı geliştirmeye çalışan ülkelerden biri Türkiye'dir" dedi.

"DÜNYADA İLK BEŞE GİRDİK"

Bakan Ersoy, "Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde geliştirdiğimiz bu yeni turizm vizyonuyla, turizmi bir bütün olarak değerlendiriyor; sahip olduğumuz potansiyeli en doğru ve etkili bir şekilde kullanmak adına gereken adımları atıyoruz. İşte tüm bu çalışmalar sayesinde bugün Türkiye olarak dünya turizm sıralamasında ilk beşin içinde yer almaya başladık.

Bu başarıyı yakalamak dünya turizminin en güçlü ülkelerinin önüne geçmek, onları geride bırakmak elbette kolay olmadı. Biz ülkemizi turizmle dünyanın süper ligine yükseltmek ve oradaki yerini daima yükselenler liglerle kalıcı hale getirmek için çok çalıştık ve çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

GELECEĞİ HER YIL YÜKSELİYOR

Bu süreçte Bakanlığın üzerinde en fazla durduğu başlıkların birinin de gastronomi olduğunu vurgulayan Bakan Ersoy, "Bildiğiniz gibi gastronomi ile turizm arasında son yıllarda daha da güçlenen bağ sayesinde gastronomi dünyasının temsilcileri turizm pazarının gerçek aktarımları arasında yer almakta, turizmin gelişmesine büyük katkılar sağlamaktadır. Turizm hareketlerinde gastronominin geleceği her geçen gün daha da yükselmekte.

Bir ülkeye yapılacak seyahatte o ülkenin mutfak kültürünün, yaratıcı mutfak sanatının ne denli etkili olduğu açık şekilde görülüyor. Türkiye olarak bizim de çok zengin bir gastronomimiz var. Mutfak zenginliğimizin ve yaratıcı rehberliğimizin uluslararası bağımsız bir kuruluş tarafından tescillenmesiyle gastronomi turizminde ortaya koyduğumuz iddia daha da ileri bir boyuta taşınmıştır. Yapmış olduğumuz bu çalışmalar ve tanıtım faaliyetleri ile İstanbul, İzmir, Bodrum gibi destinasyonlarımız birer gastrocity olarak öne çıkmakta" şeklinde konuştu.

'TÜRK MUTFAĞI SÜRDÜREBİLİR BİR MUTFAKTIR'

BAKAN Ersoy konuşmasının devamında, "Biliyorsunuz ki ülkemizin turizm geliri 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 12 artarak yaklaşık 56 milyar dolara ulaştı. Bu açıdan ülkemizin mutfak kültürü gastronomi kültürü açısından bizlere büyük bir avantaj sağlıyor. Bu avantajı doğru bir şekilde kullanmak adına zengin yeme içme kültürünü dünyaya tanıtılması noktasında birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Her zaman ifade ediyoruz: Türk mutfağı hem ekoloji hem de kültürel bağlamda sürdürülebilir bir mutfaktır. Hiçbir şey gereksiz yere harcanmaz. Türk mutfağı, başlangıç noktasındaki yaratıcılığını hiçbir zaman kaybetmeden, yeni dokunuşlarla zenginleşen ve çok kültürlü bir yapıya sahip olan hoşgörülü bir sentezdir. Bu farklılığın ve zenginliğin dünyaya doğru şekilde aktarılması adına 10 yıldan beri New York'dan Dubai'ye Türkiye'nin gastronomi zenginliğini tanıtan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Sektör paydaşlarının bir araya gelerek tecrübelerini paylaşması, büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda gastronominin bir sanat olarak kabul edilmesi için yapılan çalışmalar da takdire şayandır. Bu vesileyle, sizleri tebrik ediyor ve başarılar diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle etkinliğin hayırlı olmasını diliyor, desteklerini esirgemeyen ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum" dedi.

UZMAN: KALKINMAYA KATKI SAĞLAYACAK

DEV organizasyonun açılış konuşmasını yapan Turkuvaz Medya Yazılı Basın Reklam Genel Müdürü ve İcra Kurulu Üyesi Ceyda Uzman, ülkemizin zengin bir mutfak kültürüne sahip olduğunu belirterek, "Bugün Türkiye'de gastronomi sektörünün gelişimi ve yenilikçi fikirlerini herkese yaymak için bir aradayız. Bu zengin mutfak kültürü sadece yemekle değil aynı zamanda kültürel zenginlik açısından da son derece özel bir yere sahiptir. Gastronomi sürecinin desteklenmesi ve teşvik edilmesi, Türkiye'nin ekonomik, sosyal ve çevresel kalkınmasına da çok yönlü bir katkı sağlayacaktır. Ayrıca, Türkiye'nin uluslararası alanda daha güçlü bir konuma gelmesine, kültürel mirasının korunmasına ve bu mirasın gelecek nesillere aktarılmasına da önemli bir imkân sunacaktır" ifadelerini kullandı.

GASTRONOMİDE TÜRKİYE'NİN GÜCÜ

GÜNÜN ilk açılış paneli "Dünya'da Gastronomi Turizmi ve Türkiye Gücü" konu başlığında ve Topkapı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emre Alkin moderatörlüğünde gerçekleşti. Bu panelin konuşmacıları Azerbaycan Gastronomi ve Aşçılar Federasyonu Başkanı Tahir Amiraslanov, Rusya Restoranlar ve Otelciler Federasyonu Başkanı İgor Bukharov ve Dünya Gastronomi Derneği Başkanı Erik Wolf oldu. Açılış panelini izleyen özel oturumun konuşmacılarında ise Gastronomi Turizmi Derneği Başkanı Gürkan Boztepe ve Şef Somer Sivrioğlu yer aldı.

'GLOBAL BİR KONUMDAYIZ'

GASTRONOMİ Turizmi Derneği Başkanı Gürkan Boztepe, "Buraya gelen her davetli bizim için çok kıymetli. Bugün T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Turkuaz Medya desteğiyle yapılan bu organizasyonun çok kıymetli olduğuna inanıyorum. Buraya gelen misafirlerimiz dünyanın çeşitli yerlerinden gelerek ülkemizin gastronomi turizmine büyük katkıda bulunuyor. Burada dikkat edilmesi gereken temel konu misafirlerimizin çoğu Anadolu'yla bağlantılı olması. Burası sadece fine dining şeflerinin olduğu bir yer değil aynı zamanda global olarak da kültürümüzü yaydığımız bir konumda bulunuyor" dedi.

MODERN TÜRK MUTFAĞI

PROGRAM, "Uluslararası Mutfak ve Sokak Lezzetleri" paneli ile devam etti. Gastronomi Turizmi Derneği Başkanı Gürkan Boztepe'nin moderatörlüğünde gerçekleşen panelde, Develi Lokantası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Develi, Sabırtaşı Restoran Sahibi Mustafa Topçuoğlu ve Başyazıcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Başyazıcıoğlu konuşma yaptı. Sofra Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Esra Sinanoğlu tarafından modere edilecek "Modern Türk Mutfağı" paneli ise şef Murat Bozok, Günaydın Restoran Zinciri Kurucusu Cüneyt Asan, Feriye Lokantası Şefi Birkan Erköylü'yü bir araya getirdi.

GELENEKSEL LEZZETLERİN YAŞATILMASI GEREKİYOR

SABIRTAŞI Restoran Sahibi Mustafa Topçuoğlu, "Kahramanmaraş'ın birçok yöresel lezzetleri var. Bu geleneksel lezzetlerin kesinlikle yaşatılması gerekiyor. Tabii bizim hikayemizde de insanlar o tezgahtan yedikleri içli köftelerin lezzetlerini anlatması beni mutlu ediyor. Bizim yaptığımız da bir sanattır. Bu sanatı, kendi değerlerimizi insanlara sunmaktan mutluluk duyuyorum" ifadelerini kullandı. Develi Lokantası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Develi ise "Türkiye'de her şehrin kendi bir mutfağı var. Bu kadar zengin bir yemek kültürüne sahip olan Türkiye'nin mutlaka dünyadaki gastronomi ekonomisinden çok daha fazla yararlanması lazım. Dünyaya Türk mutfağını çok iyi anlatmamız gerekiyor. Türk markalarının yurt dışına gitmesi lazım" şeklinde konuştu.

BESLENME ALIŞKANLIKLARI SORGULANMALI

İKLİM değişikliği ve sağlıklı beslenme konularının ele alındığı "Sağlıklı Beslenme ve Dünyadaki İklim Değişikliğinin Yemeklere Etkisi' paneli, Çevre Mühendisi ve Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Efsun Dindar'ın moderatörlüğünde düzenlendi. Panelin konuşmacıları arasında Demsa Group Yönetim Kurulu Başkanı Demet Sabancı Çetindoğan, Eski Turizm Bakanı Bülent Akarcalı, Türk roman yazarı, araştırmacı, köşe yazarı ve iş kadını Sema Soykan ile Koçulu Peynircilik Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Koçulu yer aldı. İklim değişikliğinin gıda üretimi ve beslenme alışkanlıkları üzerindeki etkilerinin irdelendiği panelde, sağlıklı beslenme trendleri ve sürdürülebilir gıda üretimi gibi önemli konular detaylı bir şekilde tartışıldı. Konuşmacılar, kendi alanlarındaki deneyimlerini ve araştırmalarını paylaşarak, katılımcılara bilgilendirici bir perspektif sundu.

YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR

GÜNÜN son paneli olan "Gastronomi Turizmindeki Yeni Trendler" panelinde ise Gastronomi Turizmi Derneği Başkanı Gürkan Boztepe moderatörlüğünde; Pronto Tur Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onaran, Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı, Gastronomi Yazarı-Kahve Uzmanı ve Öğretim Görevlisi Cenk Girginol, Espressobar Kurucu Ortağı Sam Çeviköz'ü bir araya getirdi. Gastronomi turizminin geleceği ve yenilikçi yaklaşımların konuşulduğu panelde, yeni trendler hakkında bilgi sunuldu. Kendi deneyimlerini ve öngörülerini paylaşan konuşmacılar, Türk mutfağının çağdaş yönünü ele aldı.