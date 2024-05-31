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Haberler Yaşam Ekranların yeni nesil yarışması Alan 13 Haziran Perşembe akşamı başlıyor

Ekranların yeni nesil yarışması Alan 13 Haziran Perşembe akşamı başlıyor

Ekranların izlenme rekorları kıran yeni nesil yarışması Alan, Oktay Kaynarca'nın sunumu ile 13 Haziran Perşembe akşamı Atv'de başlıyor. Alan yarışmasında amaç, soruları doğru cevaplayarak tüm alanı kendisine katıp; en sonda büyük ödüle sahip olabilmek.Yarışmanın büyük ödülü ise 1 milyon TL olacak.

HABER MERKEZİ
Ekranların yeni nesil yarışması Alan 13 Haziran Perşembe akşamı başlıyor

Sistemin rastgele seçtiği bir yarışmacı çevresinde bulunan rakiplerinden birini düello yapmak üzere seçiyor ve seçtiği rakibinin kategorisinde düello için karşı karşıya geliyorlar. 45'er saniyesi olan yarışmacılar ağırlıklı olarak görseldeki kişi veya nesneyi bilmeye çalıştıkları düellolarda yarışıyor.

Ekranların yeni nesil yarışması Alan 13 Haziran Perşembe akşamı başlıyor

Doğru cevap verildiğinde sıra rakiplerine geçerken yanlış cevap verilirse doğru cevap verene kadar aynı görsel ekranda kalmaya devam ediyor "Pas" denildiğinde sürelerinden 3 saniye gidiyor ve yeni bir görsel ekrana geliyor. Süresi biten yarışmacı elenerek yarışmadan ayrılıyor, kazanan kişi düelloyla devam etmek isterse alanındaki rakiplerinden birini daha seçiyor ve yeni bir düello başlıyor.

Ekranların yeni nesil yarışması Alan 13 Haziran Perşembe akşamı başlıyor

Yendiği rakibinin alanını da kazandığı için düello için seçebileceği rakip dolayısıyla da kategori sayısı artmış oluyor. Devam etmesi kendi avantajına çünkü günün sonunda en büyük alana sahip olan yarışmacı 100.000 TL kazanıyor. En fazla yarışmacıyı eleyen de günün birincisi oluyor. Devam etmek istemezse alana geri dönüyor. Eğer düelloyu kazanan kişinin kategorisinde yarışılmışsa kazanan kişi elenen kişinin kategorisini alarak yarışmaya devam ediyor.

Ekranların yeni nesil yarışması Alan 13 Haziran Perşembe akşamı başlıyor

Bu yarışma sadece bir bilgi değil aynı zamanda strateji yarışması. Ne bildiğin kadar rakip olarak kimi seçtiğin de önemli.

Alan 13 Haziran Perşembe akşamı, Oktay Kaynarca'nın sunumuyla atv'de!

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