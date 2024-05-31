Elektrik veri üzerinde yönetilmeyi beğendi

VERİ ekonomisinin yönetmediği hiç bir alan kalmadı. Enerji sektörü de bu alanlardan biri. Enerji verimliliği ve yönetilebilirliği için farklı kurumlar işbirliği yapıyor. Dijital dönüşüm adı verilen çalışmalar enerji sektöründe verimliliğin anahtarı haline geliyor. Schneider Electric, küresel bir iş ve teknoloji dönüşümü uzmanı olan Capgemini iş birliğinde, yeni nesil bir enerji yönetimi platformunu sektöre sundu. "Energy Command Center" adlı platform, uçtan uca dijital çözümler ve en son teknolojileri bir araya getiriyor. Böylece tüm tesis ve binalarda enerji varlıklarının izlenebilirliğini ve verimliliğini maksimum seviyeye taşıyor. Enerji yönetimi ve otomasyonun dijital dönüşümünde uzmanlaşan Schneider Electric, iş ve teknoloji dönüşüm hizmetlerinde küresel bir lider olan Capgemini ile enerji optimizasyonu alanında yeni bir iş birliğine imza attı. Bu iş birliği kapsamında, Capgemini tarafından geliştirilen ve Schneider Electric tarafından desteklenen "Energy Command Center" adlı platform ile kurumların tesis yönetimi ve enerji verimliliğine yönelik çalışmalarının daha akıllı ve çevreci bir boyuta taşınması hedefleniyor.

YAPAY ZEKADAN FAYDALANIYOR

ENERGY Command Center platformu, enerji yönetimini sadeleştirmek ve enerji tüketimini optimize etmek için benzersiz uçtan uca dijital çözümler ve en son teknolojileri bir araya getiriyor. Tüm bina varlıklarını izlemek, kontrol etmek ve optimize etmek için entegre ve merkezi bir platform olan Energy Command Center, gelişmiş yapay zeka (AI), makine öğrenimi, algoritmalar ve Nesnelerin İnterneti (IoT) teknolojilerinden yararlanıyor. Böylece Energy Command Center, enerji yoğunluğu, kritik varlıklar ve operasyonların durumu, yenilenebilir enerji üretimi ve enerji varlıklarının genel performansı gibi pek çok kriterde ölçüm ve öngörüler sağlıyor.

5G DESTEĞİ DE VAR

ÇEVRECİ teknoloji yatırımları ve projeleri ile sürdürülebilir dijital dönüşümü amaçlayan Türk Telekom, Schneider Electric ile sürdürülebilirlik, verimlilik ve ayrıca 5G sayesinde endüstrilerin dijitalleşmesi odaklı otomasyon ve yazılım çözümleri ile enerji yönetimi teknolojilerini kapsayan stratejik bir iş birliğine imza attı. Endüstriyel Otomasyon alanında kurumsal müşterilere uçtan uca sağlanacak çözümleri içeren anlaşma, iki firmayı 5G hazırlık sürecinde de dijital dönüşüm ve sürdürülebilirlik alanlarında stratejik iş ortağı olarak konumlandırırken Türkiye'nin uzun vadeli endüstriyel stratejilerine katkıda bulunmayı amaçlıyor.