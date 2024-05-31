Vahşi cinayetin sorumlusu yakalandı

İSTANBUL Pendik'te farklı çöp konteynerlerinde bir erkeğe ait ceset parçalarının bulunmasına ilişkin şüpheli Bilal Dilek tutuklandı. Dumlupınar Mahallesi Işık Sokak'ta 27 Mayıs'ta çöp konteynerlerinde parçalanmış halde cesedi bulunan Nihat Salih'in (79) öldürülmesiyle ilgili soruşturma sürüyor.

Nihat Salih'in parçalara ayrılmış vücudu farklı çöp konteynerlerinde bulunmuştu.

Tutuklanan Dilek ifadesinde; olay günü bahçesinde ot biçtiğini, daha sonra Nihat Salih'i arayarak ilaç istediğini, Salih'in de ilacı getirdikten sonra ayrıldığını savundu. Yapılan incelemeler sonucunda maktul ile şüpheli arasında tartışma yaşandığı, şüphelinin sürükleyerek getirdiği bir çuvalı çöp konteynerine attığı belirlendi. Ekipler, şüpheliyi olayda kullandığı iddia edilen balta ile Pendik'teki evinde yakalarken, maktule ait DNA örnekleri tespit edildi.