İzmir hava durumu 1 Haziran Cumartesi | Bugün hava nasıl olacak?

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
BURDUR °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Artvin ile Rize'nin iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ARTVİN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 26°C
Parçalı bulutlu
TOKAT °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
TRABZON °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık