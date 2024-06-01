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Haberler Yaşam İzmir hava durumu 1 Haziran Cumartesi | Bugün hava nasıl olacak?

İzmir hava durumu 1 Haziran Cumartesi | Bugün hava nasıl olacak?

Hafta sonu gezi planı yapanlar hava durumunu araştırıyor. Bugün İzmir'de hava nasıl olacak? Ege'de bugün yağış var mı? Sıcaklıklar düşecek mi? soruları merak ediliyor. Meteoroloji bugünün hava durumunu paylaştı. Son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ardahan ve Artvin ile Rize'nin iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İşte 1 Haziran Cumartesi hava durumu...

GÖZDE AYVAZ
İzmir hava durumu 1 Haziran Cumartesi | Bugün hava nasıl olacak?

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İzmir hava durumu 1 Haziran Cumartesi | Bugün hava nasıl olacak?

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

İzmir hava durumu 1 Haziran Cumartesi | Bugün hava nasıl olacak?

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

İzmir hava durumu 1 Haziran Cumartesi | Bugün hava nasıl olacak?

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

İzmir hava durumu 1 Haziran Cumartesi | Bugün hava nasıl olacak?

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

İzmir hava durumu 1 Haziran Cumartesi | Bugün hava nasıl olacak?

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

İzmir hava durumu 1 Haziran Cumartesi | Bugün hava nasıl olacak?

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Artvin ile Rize'nin iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ARTVİN °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 26°C

Parçalı bulutlu

TOKAT °C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

TRABZON °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İzmir hava durumu 1 Haziran Cumartesi | Bugün hava nasıl olacak?

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 22°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İzmir hava durumu 1 Haziran Cumartesi | Bugün hava nasıl olacak?

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

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