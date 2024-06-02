Kurbanlık alırken bunlara dikkat! Hayvanın burun akıntısı varsa...

"BURUN AKINTISI OLAN KURBANLIĞI SATIN ALMAYIN"

Küçükbaş hayvanların kurbanlık olabilmesi için ise en az 6 ayı doldurmuş olması ve anasının boyunu aşmış olması gerektiğine işaret eden Baysal, "Bunun yanı sıra da hayvanın hiçbir uzvunun eksik olmaması önem taşır. Mesela; boynuzu kırık olmamalı, besisi yerinde ve görünüş itibarıyla sağlıklı olması gerekir. Kurbanlık satın alınırken önemli olan noktalardan biri de; salyalarının akmaması ve ayaklarının da ağrımamasıdır. Hayvanın burun akıntısı varsa, mutlaka bir hastalığa sahiptir. Belki de üşütmüştür ama Allah korusun bu bir şap hastalığının da habercisi olabilir. O yüzden de kurbanlık satın alınırken, bu tür hayvanlardan uzak durulmasında fayda vardır. Zira zaten bu tür hayvanlar kurbanlık olmaz ve insan sağlığı açısından da ciddi risk taşırlar" diye konuştu.