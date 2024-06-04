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Haberler Yaşam Atatürk’ün tavsiyesiyle öğretmen olan Özar 108 yaşında vefat etti

Atatürk’ün tavsiyesiyle öğretmen olan Özar 108 yaşında vefat etti

HABER MERKEZİ
Atatürk’ün tavsiyesiyle öğretmen olan Özar 108 yaşında vefat etti

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kuruluşuna şahitlik eden, üç kez gördüğü Mustafa Kemal Atatürk'ün 'öğretmen ol' tavsiyesiyle hayatını eğitime adayan Sabiha Özar, sabah saatlerinde tedavi gördüğü hastanede kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi.

Özar, cuma günü İzmir Dikili Merkez Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Dikili Asri Mezarlığı'nda defnedilecek. Bursa Öğretmen Okulu'ndan mezun olarak öğretmenliğe adım atan Özar, Anadolu'nun farklı illerinde 42 yıl çalıştıktan sonra emekli olmuştu.

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