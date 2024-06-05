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Haberler Yaşam ÖSYM YKS giriş belgesi alma ekranı | 2024 YKS ne zaman, saat kaçta?

ÖSYM YKS giriş belgesi alma ekranı | 2024 YKS ne zaman, saat kaçta?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek olanların hazırlıkları sürüyor. 2024 YKS ne zaman? YKS saat kaçta yapılacak? YKS giriş belgesi nereden alınır? soruları araştırılıyor. ÖSYM YKS sınavına dair detayları paylaştı. İşte 2024 ÖSYM YKS sınavına dair tüm detaylar ve giriş belgesi alma ekranı...

HABER MERKEZİ
ÖSYM YKS giriş belgesi alma ekranı | 2024 YKS ne zaman, saat kaçta?

Son dakika haberleri... 2024 YKS ne zaman yapılacak? YKS giriş belgesi nereden alınır? YKS sınavı kaç dakika? YKS'de kalem, silgi veriliyor mu? soruları sınava katılacaklar tarafından araştırılıyor. İşte 2024 ÖSYM YKS sınavına dair tüm merak edilenler...

ÖSYM YKS giriş belgesi alma ekranı | 2024 YKS ne zaman, saat kaçta?

YKS SINAVA GİRİŞ BELGESİ
Adaylar, Sınava Giriş Belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebileceklerdir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı yer alacaktır. Hiçbir aday Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez. Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır. Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile önceden gidip görmesi sınav günü adaya kolaylık sağlayacaktır.

Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Adaylar, sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgesini yanlarında bulundurmayan adaylar, sınav binasına alınmayacaklardır.

ÖSYM YKS giriş belgesi alma ekranı | 2024 YKS ne zaman, saat kaçta?

SINAVDA HANGİ TESTLER YER ALACAKTIR?
TYT'de; Türkçe Testi, Sosyal Bilimler Testi, Temel Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer alacaktır. TYT'de uygulanacak testler ve kapsamları, Tablo 1A'da gösterilmiştir. AYT'de adaylara, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ile Fen Bilimleri testlerinden oluşan bir kitapçık verilecektir. AYT'de adaylar, hesaplanmasını istedikleri puan türü için gereken testleri cevaplayacaklardır. SAY, SÖZ ve EA puan türlerinin hepsinin hesaplanmasını isteyen adaylar, sınav süresince tüm testleri cevaplayabileceklerdir. YDT, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacaktır. Her dil için ayrı soru kitapçığı bulunacaktır. Sınavda adaya, başvuruda bildirdiği yabancı dile ait soru kitapçığı verilecektir.

ÖSYM YKS giriş belgesi alma ekranı | 2024 YKS ne zaman, saat kaçta?

2024 YKS NE ZAMAN?
TYT, 8 Haziran 2024 Cumartesi günü yapılacaktır. Sınav, 10.15'te başlayacak ve 165 dakika sürecektir.
AYT, 9 Haziran 2024 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecektir.
YDT, 9 Haziran 2024 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 15.45'te başlayacak ve 120 dakika sürecektir

Sınavın yapıldığı her bir salona en az bir adet duvar saati, adayların sınavda kullanacakları gereçler (kalem, silgi, kalemtıraş), şeker ve peçete ÖSYM tarafından sağlanacaktır. Adaylar sınava şeffaf pet şişe içinde su getirebileceklerdir.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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