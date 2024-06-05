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Haberler Yaşam Yunan adalarına kapıda vize için gerekli evraklar neler?

Yunan adalarına kapıda vize için gerekli evraklar neler?

Yunan adalarına kapıda vize uygulamasının başlaması ile birlikte tatilde adaları tercih edecek olanlar vize için gerekli işlemleri araştırıyor. Kapıda vize için hangi evraklar gerekli? Kapıda vize ücreti ne kadar? Kapıda vize ile hangi Yunan adalarına gidiliyor? İşte merak edilenler...

HABER MERKEZİ
Yunan adalarına kapıda vize için gerekli evraklar neler?

Tatilini Yunan adalarında geçirmek isteyenler kapıda vize işlemleri için gerekli evrak listesini araştırıyor. Schengen vizesine gerek kalmadan ziyaret edilebilecek Yunan adalarına giriş için hangi evraklar gerekli? Hangi Yunan adalarına kapıda vize uygulaması ile giriş yapılır? İşte kapıda vize uygulamasına dair merak edilenler...

Yunan adalarına kapıda vize için gerekli evraklar neler?

YUNAN ADALARINA KAPIDA VİZE İÇİN GEREKLİ BELGELER
Geçerli bir pasaport fotokopisi,
3 adet biyometrik fotoğraf,
Elektronik ortamda doldurulmuş başvuru formu,
Kalmalı gidiliyorsa konfirmasyonlu bir otel rezervasyonu,
Gidiş dönüş gemi biletiyle sigorta belgesi
Yunanistan, pasaportunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti giriş çıkış damgası olanlara ret veriyor.

Yunan adalarına kapıda vize için gerekli evraklar neler?

HANGİ YUNAN ADALARI ZİYARET EDİLEBİLECEK?
Türk vatandaşları kapıda vize uygulaması ile Rodos, Kos (İstanköy), Sakız, Samos (Sisam), Limni, Kalymnos, Leros, Simi ve Meis adalarını ziyaret edebilecek.

YUNAN ADALARINA NASIL GİDİLİR?
Samos için Kuşadası,
Midilli için İzmir ve Ayvalık,
Rodos için Marmaris ve Fethiye,
Kos, Kalymnos ve Leros için Bodrum,
Sakız için Çeşme,
Limni için Çanakkale,
Meis için Kaş
Simi için ise Datça ve Marmaris limanlarından feribot ile ulaşım sağlamak mümkün

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