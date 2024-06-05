Yunan adalarına kapıda vize için gerekli evraklar neler?

HANGİ YUNAN ADALARI ZİYARET EDİLEBİLECEK?

Türk vatandaşları kapıda vize uygulaması ile Rodos, Kos (İstanköy), Sakız, Samos (Sisam), Limni, Kalymnos, Leros, Simi ve Meis adalarını ziyaret edebilecek.

YUNAN ADALARINA NASIL GİDİLİR?

Samos için Kuşadası,

Midilli için İzmir ve Ayvalık,

Rodos için Marmaris ve Fethiye,

Kos, Kalymnos ve Leros için Bodrum,

Sakız için Çeşme,

Limni için Çanakkale,

Meis için Kaş

Simi için ise Datça ve Marmaris limanlarından feribot ile ulaşım sağlamak mümkün