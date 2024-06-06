Dijital dönüşüm yetenekleri yeşil geleceğe adım attıracak

ÇEVRECİ teknoloji ile sürdürülebilir dijital dönüşüm yatırımlarına hız kesmeden devam eden Türk Telekom, son olarak Sürdürülebilir Finansman Çerçevesi kapsamında 500 milyon USD tutarında Eurobond ihracı gerçekleştirdi. Dijital dönüşümdeki öncü rolüyle Türkiye'yi yarının teknolojilerine hazırlayan Türk Telekom, bu teknolojileri çevreci ve sürdürülebilir ilkelerle geliştirmeye odaklandı. Güneş Enerjisi Santralleri (GES) ve Elektrikli Araç Şarj Ağı hizmetlerini hayata geçiren Türk Telekom, akıllı şehircilik uygulamaları, akıllı ürün ve hizmetleriyle yerel yönetimlerin dijitalleşme süreçlerini destekliyor. Türk Telekom Finans Genel Müdür Yardımcısı Kaan Aktan, 5 Haziran Dünya Çevre Günü öncesi yaptığı açıklamada "Geleceği iyileştiren

teknoloji anlayışımızla sürdürülebilirlik ilkelerini tüm iş süreçlerimize entegre ederken, dijital dönüşümdeki öncü rolümüzle çevreci adımlar atmayı sürdürüyoruz" dedi.

DAHA YAŞANABİLİR DÜNYA

TÜRK Telekom, teknolojiyi iyiliğe ve faydaya dönüştürme vizyonunu tüm iş süreçlerine yansıtıyor. Türk Telekom Finans Genel Müdür raporlama yapıyoruz. Son yıllarda hızlandırdığımız aksiyonlarımız ile 2023 yılında raporladığımız CDP puanımızı bir önceki yıla göre iki seviye artırarak "B" Yönetim seviyesine taşımak, iklim eylemi konusundaki kararlılığımızın Yardımcısı Kaan Aktan, "Geleceği iyileştiren teknoloji anlayışımızla sürdürülebilirlik ilkelerini tüm iş süreçlerimize entegre ederken, dijital dönüşümdeki öncü rolümüzle çevreci adımlar atmayı sürdürüyoruz. Türk Telekom olarak 2011 yılından bu yana CDP'ye raporlama yapıyoruz. Son yıllarda hızlandırdığımız aksiyonlarımız ile 2023 yılında raporladığımız CDP puanımızı bir önceki yıla göre iki seviye artırarak "B" Yönetim seviyesine taşımak, iklim eylemi konusundaki kararlılığımızın

başlıca göstergelerindendir. 2030 itibarıyla Kapsam 1 ve Kapsam 2 emisyonlarında 2020 baz yılına nispeten yüzde 45'lik bir azaltım yapmayı hedefleyen Türk Telekom, 2050 yılında ise Türkiye ve GSMA hedefleri ile uyumlu olacak şekilde Net Sıfır'a ulaşmayı planlıyor. Finans sektörü dışında Sürdürülebilir Eurobond ihracına çıkan Türkiye'deki ilk şirket olarak 500 milyon USD tutarında başarılı bir ihraç gerçekleştirdik" dedi.