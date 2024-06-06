Evdeki kablosuz akıllı ağa yapay zeka desteği geliyor

ASUS, ağ konusunda akıllı evlerin ve oyun dünyasının gelişen ihtiyaçlarını karşılayan yenilikler yapmaya devam ederken, router'lar ürün portföyünün temel taşını oluşturuyor. ZenWiFi BT10, WiFi 7'yi ödüllü ağ sistemi özellikleriyle birleştirerek 18 Gbps'ye kadar hız ve 560 metreye kadar kapsama alanı sunuyor. Kesintisiz bağlantı için üç bant Multi- Link ve AiMesh özelliklerine sahip olan ürün, on adet yüksek güçlü modül ve sekiz adet dahili anten ile ölü bölgeleri ortadan kaldırırken, çift 10 Gbps Ethernet bağlantı noktası da kablolu oyun ve 4K HDR akışını daha üst seviyeye taşıyor. Akıllı Ev Ana Ağı, üç adede kadar özelleştirilebilir SSID'yi destekleyerek IoT cihazları, ebeveyn kontrolleri ve VPN hizmetleri için güvenliğe ve yönetime seviye atlatıyor. Trend Micro tarafından desteklenen ve abonelik gerektirmeyen AiProtection Pro, kapsamlı ağ güvenliği ve VPN desteği sağlıyor.

AKILLI EV SENARYOLARI

ASUS aynı zamanda 3600 Mbps'ye kadar hız ve 560 metreye kadar kapsama alanı için çift bant Multi-Link özelliğine sahip ASUS ZenWiFi BD4 çift bant WiFi 7 ağ sistemi router'larını da tanıtıyor. Ayrıca akıllı ev senaryolarının kontrolünü tamamen ele almak amacıyla gelişmiş ağ kurulumu için Smart Home Master da destekleniyor

ÇOKLU BAĞLANTI DESTEĞİ

Geleceğe hazır bir WiFi 7 yönlendirici arayan kullanıcılar için RT-BE88U, 7200 Mbps'ye kadar kablosuz hızlar sunan bir ağ güç merkezi görevi görüyor. Çift Bantlı Çoklu Bağlantı Operasyonu (MLO) ile trafik akıllıca yönetilebiliyor. Bant genişliği hem 2,4 GHz hem de 5 GHz bantlarında toplanarak tıkanıklık azaltılıyor ve verim en üst düzeye çıkarılıyor. WiFi 6 ile karşılaştırıldığında, 4K-QAM veri iletim hızlarını %20'ye kadar artırabilir, bu da daha hızlı indirme, daha akıcı yayın ve daha hızlı yükleme anlamına geliyor. Buna ek olarak, 10 Gigabit SFP + ile çift 10 Gbps bağlantı noktası, dört 2,5 Gbps bağlantı noktası ve dört Gigabit bağlantı noktası bir araya gelerek 34 Gbps'ye kadar WAN ve LAN kapasitesi sunuyor. Tüm bunlar da %30 daha hızlı performans sunan dört çekirdekli 2,6 GHz CPU tarafından destekleniyor. AI WAN algılama ve çok yönlü konfigürasyonlar, 4G LTE ve 5G mobil tethering için bir USB portu ile sürekli bağlantı imkanı veriyor. Guest Network Pro özelliği, beş adede kadar SSID'yi destekleyerek sorunsuz VPN bağlantıları, IoT cihazları için özel ağlar ve çocuklar için özel alanlar sunuyor. AiMesh tüm ev için kesintisiz ağ sağlarken, AiProtection Pro ise en üst düzey güvenliği garanti ediyor.

ÇOCUKLAR DA GÜVENDE OLACAK

ASUS, TUF Gaming ailesinden yeni bir oyun yönlendiricisini de sergiliyor. Oyuncular için tasarlanan TUF Gaming BE3600, AI WAN algılama ve 4G LTE ve 5G Mobil Tethering dahil olmak üzere çok yönlü WAN seçenekleri sunuyor. Guest Network Pro özelliği; IoT kurulumunu, VPN bağlantılarını ve ebeveyn kontrollerini kolaylaştırıyor. Özel bir oyun bağlantı noktası ve uyarlanabilir QoS ise oyun performansını optimize ediyor. Dayanıklılık için tasarlanan bu ürün, güvenlik için AiProtection Pro'dan yararlanıyor. Model ayrıca AiMesh aracılığıyla kesintisiz bağlantı desteği de veriyor. ASUS, bu üç güçlü ağ çözümünün yanı sıra RT-BE92U ve RT-BE58U ile ASUS ZenWiFi BD4 çift bant WiFi 7 ağ sistemi router'ı gibi diğer ürünlerini de sergiliyor.