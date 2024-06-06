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Haberler Yaşam U18 Milli Takımı sporcuları YKS’ye Hırvatistan’da girecek

U18 Milli Takımı sporcuları YKS’ye Hırvatistan’da girecek

HABER MERKEZİ
U18 Milli Takımı sporcuları YKS’ye Hırvatistan’da girecek
ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tarihinde Hırvatistan'da kampta bulunacak U18 Milli Takımı sporcuları için sınavın Hırvatistan'da da uygulanacağını açıkladı. ÖSYM Başkanı Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "YKS uygulamamızı bu sene Hırvatistan'da da gerçekleştireceğiz. Sınav tarihinde U18 Milli Takımımız orada kampta olacak. Gençler orada bizi temsil ederken biz de milli sporcularımıza imkan sağlıyoruz. Siz bizim için kıymetlisiniz. Başarılar diliyorum" dedi. Bu kararla birlikte YKS için ilk kez yurt dışında düzenleme yapılmış olacak.
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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